Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Meta và Scale AI lộ dấu hiệu rạn nứt hợp tác tỷ đô

Số hóa

Meta và Scale AI lộ dấu hiệu rạn nứt hợp tác tỷ đô

Dù rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI, Meta vẫn hợp tác với đối thủ và liên tục chứng kiến nhân sự cấp cao rời đi, làm dấy lên nghi vấn quan hệ rạn nứt.

Thiên Trang (TH)
Meta từng đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI để tăng tốc cuộc đua siêu trí tuệ.
Meta từng đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI để tăng tốc cuộc đua siêu trí tuệ.
Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt xuất hiện khi nhiều lãnh đạo từ Scale AI rời Meta sớm.
Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt xuất hiện khi nhiều lãnh đạo từ Scale AI rời Meta sớm.
Theo nguồn tin của TechCrunch, Ruben Mayer, cựu Phó Chủ tịch Scale AI, đã rời đi chỉ sau hai tháng làm việc.
Theo nguồn tin của TechCrunch, Ruben Mayer, cựu Phó Chủ tịch Scale AI, đã rời đi chỉ sau hai tháng làm việc.
Nguồn tin cho biết Meta Superintelligence Labs còn hợp tác với cả Mercor và Surge.
Nguồn tin cho biết Meta Superintelligence Labs còn hợp tác với cả Mercor và Surge.
Điều này gây chú ý bởi hai công ty này chính là đối thủ lớn nhất của Scale AI.
Điều này gây chú ý bởi hai công ty này chính là đối thủ lớn nhất của Scale AI.
Một số nhà nghiên cứu nội bộ còn đánh giá dữ liệu từ Scale AI kém chất lượng.
Một số nhà nghiên cứu nội bộ còn đánh giá dữ liệu từ Scale AI kém chất lượng.
Trong khi đó, Scale AI vừa sa thải 200 nhân viên giữa bối cảnh mất hợp đồng lớn.
Trong khi đó, Scale AI vừa sa thải 200 nhân viên giữa bối cảnh mất hợp đồng lớn.
Tương lai hợp tác Meta - Scale AI vẫn bỏ ngỏ, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược AI.
Tương lai hợp tác Meta - Scale AI vẫn bỏ ngỏ, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Meta #Scale AI #hợp tác AI #đầu tư AI #cạnh tranh AI #nhân sự AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT