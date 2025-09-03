Meta và Scale AI lộ dấu hiệu rạn nứt hợp tác tỷ đô

Dù rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI, Meta vẫn hợp tác với đối thủ và liên tục chứng kiến nhân sự cấp cao rời đi, làm dấy lên nghi vấn quan hệ rạn nứt.
Khách hàng mua ôtô Honda trong tháng 9/2025 sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi vay vốn, hỗ trợ “thu cũ, đổi mới” tiết kiệm thời gian và chi phí.
Chỉ còn 2 ngày nữa, năm học mới 2025-2026 chính thức khai giảng, nhưng tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngổn ngang sau cơn bão số 5.
Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines vừa đón nhận mẫu SUV MG ZS 2025 mới với giá từ 948.888 - 1.328.888 Peso (khoảng 437 - 612 triệu đồng).
Chỉ với vài thói quen nhỏ khi dùng lò vi sóng và lò nướng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.
Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng.
Diễn viên Lê Phương cùng cậu con trai Cà Pháo và con gái Bông thổi nến mừng tuổi mới bên gia đình.
Trong những năm gần đây, nhiều loại quả khổng lồ được nông dân Việt Nam trồng thành công đã khiến dư luận xôn xao, bởi kích thước vượt trội và giá trị kinh tế.
Mẫu SUV cỡ B của Trung Quốc là Jaecoo J5 2025 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á, sẽ không ngạc nhiên nếu Jaecoo J5 được đưa về Việt Nam trong tương lai.
Chuyên gia tử vi cảnh báo 3 con giáp vướng vận xui, tài lộc hao hụt, đặc biệt có người dễ gặp hạn đường xa, cần cẩn trọng đề phòng.
Đan Mạch sẽ sản xuất pháo, UAV và thiết bị điện tử cho Ukraine, mở ra bước ngoặt hợp tác quốc phòng mới ở châu Âu.
Các nhà khảo cổ học phân tích thành phần của một hộp đựng đồ trang điểm thời La Mã hình thù độc đáo, mở ra góc nhìn mới về đời sống thượng lưu thời cổ xưa.
Trong thời gian qua, các nhà khoa học đã phát hiện một số tín hiệu từ không gian gửi tới Trái đất được cho có thể liên quan tới người ngoài hành tinh.
Ca sĩ Mỹ Tâm không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc “lão hóa ngược” ở tuổi ngoài 40.
Rao bán với giá chỉ ngang xe máy tay ga, BMW 525i đời 2004 gây chú ý khi chủ xe thông báo xe vẫn còn chạy "ngon" bao đi xa, nhưng dàn lạnh và bugi hiện đã hỏng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần làm việc với sự cầu toàn và có thể bất ngờ nhận được khoản lợi nhuận từ dự án cũ.
Với chi phí hoàn thiện 1,2 tỷ đồng, ngôi nhà vận dụng tinh hoa truyền thống vào không gian sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên.
Trên các bức tường trong lăng mộ hay bề mặt đồ gốm, người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc sống thường nhật, đời sống tâm linh...
Dù được Tôn Quyền khuyên xưng đế nhưng Tào Tháo không bị danh vọng làm mờ mắt. Tào Tháo chỉ xưng vương khiến âm mưu của Tôn Quyền thất bại.
Vệ sinh thiết bị công nghệ không chỉ giúp sạch đẹp, mà còn kéo dài tuổi thọ, hạn chế vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe người dùng.
NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Trước khi mất, nữ diễn viên phim Mùi ngò gai thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân.