Logitech Flip Folio biến iPad thành laptop mini linh hoạt

Số hóa

Flip Folio là bao da kiêm bàn phím rời độc đáo, giúp iPad vừa gọn nhẹ khi giải trí vừa thành “laptop mini” để gõ văn bản thoải mái.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh iPad ngày càng được xem như thiết bị thay thế laptop, bàn phím rời trở thành phụ kiện thiết yếu. (Ảnh: Genk)
Logitech Flip Folio nổi bật nhờ thiết kế bao da gắn nam châm cùng bàn phím tháo rời, mang lại sự linh hoạt khi sử dụng.(Ảnh: Genk)
Người dùng có thể gõ văn bản thoải mái với độ nảy phím hợp lý, đồng thời dễ dàng tháo bàn phím để iPad nhẹ nhàng hơn khi giải trí.(Ảnh: Genk)
Khớp gập vững chắc giúp iPad đứng ổn định ở nhiều góc độ, hỗ trợ tốt cho cả gõ phím, xem phim hay dùng Apple Pencil.(Ảnh: Genk)
Điểm trừ của Flip Folio là thiếu trackpad, nhưng bù lại bàn phím rời phát huy lợi thế khi cần không gian làm việc thoải mái.(Ảnh: Genk)
Flip Folio cũng hỗ trợ kết nối ba thiết bị cùng lúc qua Bluetooth, pin CR2032 cho thời lượng tới hai năm.(Ảnh: Genk)
So với Magic Keyboard đắt đỏ và cố định, Flip Folio mang lại lựa chọn cân bằng giữa giá thành, sự linh hoạt và tiện dụng.(Ảnh: Genk)
Sản phẩm hiện có bản 11 inch giá 4,4 triệu đồng và bản 13 inch giá 4,95 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (TH)
GALLERY MỚI NHẤT