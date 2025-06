"Nữ quái" dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 bị can về tội Vi phạm các quy định về quản lý rừng và tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam.