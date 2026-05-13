Nữ quái chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng bằng trò lừa "đáo hạn ngân hàng"

Do cần tiền trả nợ, Trần Thị Kim Xuyến (TP Cần Thơ) đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến (SN: 1990, đăng ký thường trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., đối tượng tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến. Ảnh: CACC

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, đối tượng tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, rồi tìm cách lẩn tránh các bị hại.

Quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT, bị can quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan Công an xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

