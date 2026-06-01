Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 THPT Sơn La 2026

Chiều 1/6, hơn 19.100 học sinh của tỉnh Sơn La đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2027

Bình Nguyên

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/6.

Chiều 1/6, hơn 19.100 học sinh của tỉnh Sơn La đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2027. Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn.

Sáng mai, ngày 2/6 các thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 hệ không chuyên.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, cả 2 buổi thi trong ngày 1/6/2026 đã được diễn ra an toàn, đúng quy chế. Các lực lượng đoàn thanh niên, công an có mặt tại các điểm thi trong toàn tỉnh để hỗ trợ thí sinh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt. Trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 436 thí sinh vắng thi; trong đó, môn Ngữ văn vắng 214 thí sinh, môn Toán vắng 222 thí sinh. Các điểm thi không có trường hợp cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế; không xảy ra tình huống bất thường.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên và thí sinh, đề thi môn Toán vừa sức, bám sát chương trình trong sách giáo khoa, nhưng vẫn đảm bảo mức độ phân hóa cần thiết, có những câu hỏi khó đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức nâng cao mới có thể đạt được điểm cao.

Các thí sinh có mặt tại điểm thi trường THPT Nguyễn Du. Ảnh baosonla.vn

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của Sơn La năm 2026 như sau:

Đề thi/Nguồn Vietnamnet

Đáp án môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của Sơn La năm 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Đáp án chỉ mang tính tham khảo.

Xã hội

Ngày 1/6 hơn 16 nghìn sĩ tử Hà Nội bước vào cuộc đua tranh suất lớp 10 chuyên

Sáng 1/6, hơn 16 nghìn sĩ tử chính thức bước vào môn thi đầu tiên để tranh suất vào lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Hà Nội.

Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, hôm nay (1/6) các thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên tiếp tục tham dự bài thi môn chuyên tương ứng với ngành học đã đăng ký để cạnh tranh những suất học tại 4 trường THPT chuyên của thành phố..

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 4 trường THPT chuyên gồm: Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây. Sở GD&ĐT thành phố đã thành lập 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi cho hơn 16 nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 THPT tỉnh Sơn La 2026

Sáng ngày 1/6, hơn 19.000 học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 1/6 và 2/6/2026.

Sáng 1/6, hơn 19.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Toàn tỉnh bố trí 44 điểm thi và 817 phòng thi phục vụ kì thi.

Xã hội

Đề và đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 THPT Hải Phòng

Chiều 31/5, hơn 61 nghìn thí sinh trên địa bàn TP Hải Phòng thi môn Tiếng Anh- môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Chiều 31/5, hơn 61 nghìn thí sinh trên địa bàn TP Hải Phòng chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Năm nay, toàn thành phố có 70.626 học sinh lớp 9, tăng 7.288 học sinh so với năm 2025.

