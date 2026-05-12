Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt mang 'vỏ bọc' người buôn bán hải sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa cho Công an TP HCM. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1976, trú phường Long Trường, TP HCM) cho Công an TP HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang mua bán hải sản tại khu vực Cảng cá thuộc phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Nghĩa, ông N.Q.C (SN 1954, thường trú tại TP HCM) đã mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi. Đến tháng 9/2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan để bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc bằng nghề mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng.