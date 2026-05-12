Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt mang 'vỏ bọc' người buôn bán hải sản

Công an Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa, truy nã đặc biệt về lừa đảo, dùng nghề mua bán hải sản để trốn tránh pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa cho Công an TP HCM. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1976, trú phường Long Trường, TP HCM) cho Công an TP HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang mua bán hải sản tại khu vực Cảng cá thuộc phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Nghĩa, ông N.Q.C (SN 1954, thường trú tại TP HCM) đã mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi. Đến tháng 9/2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan để bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc bằng nghề mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng.

Theo T.Ninh/Baophapluat.vn
Xã hội

Khởi tố đối tượng mạo danh sư trụ trì chiếm đoạt 750 triệu đồng

Do nợ nần, Nguyễn Trung Tín (TP. Cần Thơ) đã mạo danh sư trụ trì để lừa đảo chiếm đoạt 750 triều đồng của một người phụ nữ.

Ngày 09/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín (SN: 1996, trú phường Long Mỹ, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2024, Nguyễn Trung Tín làm việc cho một chùa ở tỉnh Quảng Nam nay TP Đà Nẵng, thì quen biết với một phụ nữ ở Hà Nội.

Xã hội

Triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 61 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố 61 bị can liên quan trong đường dây lừa đảo, nạn nhân chủ yếu là các phụ nữ trung niên.

Theo thông tin ban đầu, đường dây lừa đảo này có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên. Từ đó, nhóm chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.

