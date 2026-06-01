Đề thi và gợi ý đáp án môn Anh tuyển sinh lớp 10 THPT tại Phú Thọ 2026

Chiều ngày 1/6, thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Phú Thọ đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra từ ngày 1-3/6/2026.

Chiều nay 1/6, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 2/6, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Ngày 3/6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi môn Tiếng Anh năm nay bám sát cấu trúc đề minh họa của Sở GD&ĐT Phú Thọ, có tính ổn định, phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bảo đảm khả năng phân hóa thí sinh.

Năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 137 trường THPT tham gia tuyển sinh lớp 10, gồm 3 trường THPT chuyên, 16 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100 trường THPT công lập không chuyên, 1 trường THCS và THPT Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng 18 trường THPT ngoài công lập.

Tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 46.671 học sinh với 1.083 lớp học, tương đương khoảng 73,89% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, khối công lập tuyển 40.521 học sinh, khối ngoài công lập tuyển 6.150 học sinh.

Đề thi môn Anh vào lớp 10 Phú Thọ năm 2026 như sau:

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 THPT Phú Thọ năm học 2026-2027 từ tuyensinh 247 như sau:

Đáp án chỉ mang tính tham khảo.