Hơn 1.000 tấn giá đỗ tẩm chất cấm bán khắp chợ, quán ăn ở TP HCM

Công an TP HCM khởi tố 4 bị can sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Các cơ sở này đã đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ, thu lợi khoảng 8 tỷ đồng.

Xuân Danh

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 người gồm Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi), Nguyễn Văn Định (34 tuổi) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Công an TP đã bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi sản xuất giá ngậm hóa chất

Trước đó, vào tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm địa chỉ số 52 đường số 4 do Lưu Văn Thiệp làm chủ; số 100/36 đường số 3 do Lâm Văn Hưng quản lý và số 64 đường số 4 do Nguyễn Văn Định điều hành.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ đang trong quá trình sản xuất cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng sản xuất giá ngậm hóa chất nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, tăng trọng lượng.
Lu nhựa chứa giá đỗ đang trong quá trình sản xuất

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài nguyên liệu thông thường như đậu xanh, vôi cục và nước giếng, họ còn sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine để ngâm, ủ giá đỗ. Để tránh bị phát hiện, nhóm này gọi loại hóa chất trên bằng tiếng lóng là “nước kẹo”.

Theo cơ quan công an, 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Dù biết rõ đây là chất bị cấm và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, các đối tượng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức bắt mắt hơn.

Hóa chất đựng trong các can nhựa các đối tượng gọi là nước kẹo để giá ngắn, tăng trọng lượng

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở này cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ cho nhiều chợ và quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây.

Tổng cộng, hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm đã được tiêu thụ, với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Công an TP HCM cho biết việc sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong sản xuất thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến thai nhi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo mọi hành vi sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Khởi tố 7 đối tượng dùng hoá chất 'biến' thịt heo thành thịt bò

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (SN 1992) cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả đi giao cho khách hàng.

CSGT Quảng Ngãi xử lý vi phạm của xe tải làm rơi hoá chất thế nào?

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp để làm rõ một số vấn đề liên quan, trước khi đưa ra quyết định xử lý vi phạm của lái xe.

Trước bức xúc về sự cẩu thả của tài xế xe tải khi chở chất lỏng độc hại, nguy hiểm nhưng làm rơi vỡ xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi có phản hồi về hướng xử lý hành vi vi phạm của lái xe tải.

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tất cả các hành vi vi phạm trong vận chuyển hàng hoá (làm rơi vãi, đổ….) đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, đặc biệt là khi vận chuyển các mặt hàng nguy hiểm, độc hại.

Bắc Ninh đề xuất cấp 40 nghìn lít hoá chất khử trùng sau lũ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh này cấp 40.000 lít hóa chất khử trùng sau mưa lũ.

Trước nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh cấp 40.000 lít hóa chất khử trùng, gồm 15.000 lít Iodine và 25.000 lít Glutaraldehyde, phục vụ tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng diện rộng.

Sau mưa lũ xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức phun hóa chất khử khuẩn quy mô toàn xã. (Ảnh: Mai Toan).
