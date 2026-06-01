Hơn 1.000 tấn giá đỗ tẩm chất cấm bán khắp chợ, quán ăn ở TP HCM

Công an TP HCM khởi tố 4 bị can sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Các cơ sở này đã đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ, thu lợi khoảng 8 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 người gồm Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi), Nguyễn Văn Định (34 tuổi) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Công an TP đã bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi sản xuất giá ngậm hóa chất

Trước đó, vào tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm địa chỉ số 52 đường số 4 do Lưu Văn Thiệp làm chủ; số 100/36 đường số 3 do Lâm Văn Hưng quản lý và số 64 đường số 4 do Nguyễn Văn Định điều hành.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ đang trong quá trình sản xuất cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng sản xuất giá ngậm hóa chất nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, tăng trọng lượng.

Lu nhựa chứa giá đỗ đang trong quá trình sản xuất

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài nguyên liệu thông thường như đậu xanh, vôi cục và nước giếng, họ còn sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine để ngâm, ủ giá đỗ. Để tránh bị phát hiện, nhóm này gọi loại hóa chất trên bằng tiếng lóng là “nước kẹo”.

Theo cơ quan công an, 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Dù biết rõ đây là chất bị cấm và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, các đối tượng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức bắt mắt hơn.

Hóa chất đựng trong các can nhựa các đối tượng gọi là nước kẹo để giá ngắn, tăng trọng lượng

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở này cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ cho nhiều chợ và quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây.

Tổng cộng, hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm đã được tiêu thụ, với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Công an TP HCM cho biết việc sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong sản xuất thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến thai nhi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo mọi hành vi sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm.