Đề và gợi ý đáp án môn thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT tại TP HCM 2026

Chiều nay, hơn 151.000 thí sinh ở TP HCM đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, một số trường hợp gặp vấn đề sức khỏe hoặc vi phạm quy chế, xử lý kịp thời.

Bình Nguyên

Chiều nay 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian 90 phút. Trong buổi sáng nay, các thí sinh cũng đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 1/6 diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 603/151.557 em, chiếm tỷ lệ 0,39%.

Tại các điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) và Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long), ghi nhận một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình làm bài và phải xuống phòng y tế từ 5 đến 10 phút.

Các điểm thi đã lập biên bản ghi nhận sự việc theo quy định. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh nên các trường hợp này không được bù thời gian làm bài.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế/Nguồn Vietnamnet

Tại điểm thi Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh), một thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi nhưng không thông báo trước với điểm thi. Phòng Quản lý chất lượng đã yêu cầu lập biên bản sự việc, đồng thời cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt thời gian làm bài.

Sau buổi thi, điểm thi được yêu cầu hướng dẫn thí sinh bổ sung đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi, ảnh hưởng đến trật tự chung.

Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản sự việc và mời phụ huynh đến làm việc. Trường hợp thí sinh tiếp tục có biểu hiện tương tự trong buổi thi chiều sẽ được bố trí làm bài tại phòng thi dự phòng.

Qua xác minh, thí sinh được xác định có vấn đề về trí tuệ nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế thi. Buổi chiều 1/6 thi môn Ngoại ngữ, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 611/151.557 em, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Trong quá trình tổ chức thi, một số điểm thi phát hiện đề thi bị mất chữ tại trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở túi đề dự phòng và lập biên bản sự cố theo đúng quy định. Về vi phạm quy chế thi, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 như sau:

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 từ tuyensinh247 như sau:

1-9174.png
Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
