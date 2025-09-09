Hà Nội

Nữ coser ngoại quốc gây bão với màn cosplay 10 điểm

Số hóa

Nữ coser ngoại quốc gây bão với màn cosplay 10 điểm

Vesani.cos khiến cộng đồng game thủ trầm trồ khi hóa thân thành Varesa trong Genshin Impact với bộ ảnh cosplay được khen là hoàn hảo không góc chết.

Thiên Trang (TH)
Cosplay luôn là mảnh đất sáng tạo, nơi nhân vật game bước ra đời thực.
Cosplay luôn là mảnh đất sáng tạo, nơi nhân vật game bước ra đời thực.
Nữ coser ngoại quốc vesani.cos vừa chứng minh sức hút với màn hóa thân ấn tượng.
Nữ coser ngoại quốc vesani.cos vừa chứng minh sức hút với màn hóa thân ấn tượng.
Cô tái hiện nhân vật Varesa trong Genshin Impact với độ chân thật khiến fan bất ngờ.
Cô tái hiện nhân vật Varesa trong Genshin Impact với độ chân thật khiến fan bất ngờ.
Từ mái tóc hồng pha xanh pastel đến đôi sừng nhỏ đều được làm tinh xảo.
Từ mái tóc hồng pha xanh pastel đến đôi sừng nhỏ đều được làm tinh xảo.
Trang phục nhiều lớp được may tỉ mỉ, tôn dáng khỏe khoắn và quyến rũ của coser.
Trang phục nhiều lớp được may tỉ mỉ, tôn dáng khỏe khoắn và quyến rũ của coser.
Điểm nhấn chính là thần thái tinh nghịch và biểu cảm sống động của vesani.cos.
Điểm nhấn chính là thần thái tinh nghịch và biểu cảm sống động của vesani.cos.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhận về vô số lời khen từ cộng đồng game thủ.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhận về vô số lời khen từ cộng đồng game thủ.
Đây là minh chứng cho sự đầu tư, tâm huyết và khả năng nhập vai tài tình của cô nàng.
Đây là minh chứng cho sự đầu tư, tâm huyết và khả năng nhập vai tài tình của cô nàng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
