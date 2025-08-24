Hà Nội

Fields of Mistria hút người game thủ, 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực

Số hóa

Fields of Mistria hút người game thủ, 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực

Tựa game mô phỏng kết hợp phép thuật Fields of Mistria bất ngờ tạo cơn sốt trên Steam với hơn 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực.

Thiên Trang (TH)
Trong thị trường game mô phỏng đầy cạnh tranh, ít sản phẩm mới đạt được thành tích đáng chú ý ngay từ đầu.
Fields of Mistria, do NPC Studio phát triển, đã vượt mốc 700.000 lượt tải chỉ sau một năm Early Access trên Steam.
Trò chơi nhận tới 97% đánh giá tích cực, minh chứng cho sức hút từ lối chơi kết hợp nông trại, phép thuật và yếu tố tình cảm.
Người chơi vào vai cư dân mới của thị trấn Mistria, nơi chứa bí mật cổ xưa, mối quan hệ đặc biệt và cánh đồng cần hồi sinh.
Số liệu ấn tượng gồm 17,5 triệu giờ chơi, 198 triệu cây trồng thu hoạch, 45,2 triệu con cá bắt được và 20,3 triệu món quà tặng NPC.
Điểm khác biệt của Fields of Mistria là sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa đời sống thường nhật và các nhiệm vụ phép thuật.
Hệ thống hẹn hò sâu sắc, nhiều NPC có câu chuyện riêng giúp trò chơi tăng tính tái chơi và chiều sâu nội dung.
Hiện game vẫn trong Early Access, liên tục cập nhật nội dung mới và cải thiện trải nghiệm cho cộng đồng người chơi.
