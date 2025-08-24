Fields of Mistria hút người game thủ, 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực

Tựa game mô phỏng kết hợp phép thuật Fields of Mistria bất ngờ tạo cơn sốt trên Steam với hơn 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực.
Màn cosplay Ahri “promax” của Phan Hoàng Thiên Thy khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trầm trồ vì nhan sắc, thần thái và độ đầu tư đỉnh cao.
Nga khẳng định đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ UAV trinh sát của Ukraine, khiến Kiev “mù hoàn toàn” trên bầu trời.
Khu phố ven sông đắt đỏ nhất nước Mỹ sở hữu những biệt thự sang trọng, cảnh quan xanh tươi và hệ thống kênh đào kết nối trực tiếp với Vịnh Biscayne.
Trong tuần tới, 3 con giáp này có nguy cơ gặp vận hạn liên miên, công việc trắc trở, tài lộc hao hụt, cần giữ bình tĩnh để hóa giải.
Những chai thủy tinh hình củ hành tây quý hiếm, nằm sâu dưới đáy biển suốt 300 năm, vừa được phục chế, hé lộ câu chuyện bí ẩn lịch sử.
Do tuyến đường Kim Mã chật kín người nên lực lượng chức năng đã phải dựng rào tạm chắn di chuyển. Nhiều người tiếc nuối khi không thể xem hợp luyện diễu binh.
Cục diện chiến trường Ukraine tiếp tục biến động khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm giữ ba ngôi làng tại các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk.
Các nhà khảo cổ Anh tìm thấy chiếc xẻng gỗ Thời Kỳ Đồ Đồng, cổ vật hiếm 3.000 năm, hé lộ bí ẩn lao động và đời sống tổ tiên xưa.
Mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo mang tên Quishing, khiến người dùng có thể mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Metoposaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời Trias, từng thống trị các vùng ngập nước cổ đại và để lại nhiều hóa thạch kỳ lạ đầy bí ẩn.
Người dân tập trung trên đường Thanh Niên để cổ vũ đoàn diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2.
Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1, tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội.
Chiều 24/8, dàn xe khí tài hiện đại di chuyển qua đường Hoàng Minh Thảo để hướng về trung tâm chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2.
Tránh tình trạng ùn tắc kéo dài khi xếp chờ mua vé, tại các ga tuyến đường sắt đô thị đã được bố trí rào phân luồng, tăng cường nhân viên...
Tổ chức Kỷ lục Guinness vừa trao danh hiệu “Hành trình dài nhất do một mẫu SUV điện sau một lần sạc” cho Polestar 3, với quãng đường 935,44 km trong gần 23 giờ.
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.
Đông đảo người dân đứng dọc bên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) chờ chiêm ngưỡng dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong buổi hợp luyện tối nay.
Cơn mưa dông bất ngờ đổ xuống Hà Nội sau trận nắng buổi sáng. Dù vậy, người dân vẫn kiên trì đợi xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tối nay.
Kim tự tháp đỏ ở Dahshur là một trong những công trình vĩ đại thời cổ đại Ai Cập, vừa mang giá trị lịch sử vừa chứa đựng nhiều bí ẩn hấp dẫn.
Không chỉ là loài chim quý hiếm, công trắng còn được ví như thần điểu bước ra từ truyền thuyết, với vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa huyền bí khó tin.