Cosplay Seraphine của Yugi khiến game thủ bùng nổ

Số hóa

Cosplay Seraphine của Yugi khiến game thủ bùng nổ

Màn hóa thân Seraphine mới nhất của Yugi vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, nhanh chóng tạo cơn sốt lớn trong cộng đồng game thủ và coser Việt.

Yugi, tên thật Nguyễn Hữu Kiều Oanh, vốn là cái tên quen thuộc trong cộng đồng game thủ và coser.
Cô nàng sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào nhưng vẫn đủ táo bạo để gây ấn tượng mạnh.
Trong lần cosplay Seraphine mới đây, Yugi xuất hiện với mái tóc hồng nổi bật và ánh mắt long lanh.
Bộ trang phục được biến tấu theo phong cách riêng giúp cô tái hiện nhân vật vừa quyến rũ vừa gần gũi.
Đặc biệt, góc chụp từ trên xuống đã khoe trọn lợi thế hình thể và mang đến cảm giác thân mật cho người xem.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh đã thu hút hơn 10.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận sôi nổi.
Nhiều fan hào hứng thừa nhận rằng họ không thể rời mắt trước phiên bản Seraphine đầy sáng tạo này.
Yugi tiếp tục chứng minh vị thế coser nổi bật với phong cách độc đáo và khả năng tạo trend mạnh mẽ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
