Hollow Knight Silksong ra mắt sau 7 năm chờ đợi

Số hóa

Sau hơn 7 năm phát triển, Hollow Knight Silksong cuối cùng cũng chính thức ra mắt, thỏa cơn khát của cộng đồng game thủ toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Hollow Knight từng là tượng đài của thể loại Metroidvania, được yêu thích nhờ cốt truyện bí ẩn, đồ họa vẽ tay và nhạc nền cuốn hút.
Silksong ban đầu chỉ là một DLC, nhưng vì quá đồ sộ nên Team Cherry quyết định biến nó thành phần tiếp theo độc lập.
Từ năm 2019, cộng đồng game thủ đã kiên nhẫn chờ đợi, soi từng manh mối nhỏ về quá trình phát triển Silksong.
Sự im lặng kéo dài khiến câu hỏi “Silksong khi nào” trở thành trò đùa dai suốt nhiều năm.
Mãi đến ngày 21/8 vừa qua, trailer chính thức cùng lịch phát hành 4/9 mới khiến cộng đồng vỡ òa.
Nhóm phát triển chia sẻ rằng lý do chậm trễ là vì… quá vui khi sáng tạo, liên tục nảy ra ý tưởng mới để bổ sung vào game.
Doanh thu khổng lồ từ Hollow Knight giúp họ thoải mái kéo dài thời gian phát triển mà không lo thiếu vốn.
Giờ đây, Silksong đã đến tay người chơi và Team Cherry còn hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng nội dung trong tương lai.
