Shadowverse trở lại sau 5 năm, lập tức chiếm top 1 doanh thu

Số hóa

Shadowverse trở lại sau 5 năm, lập tức chiếm top 1 doanh thu

Shadowverse: Worlds Beyond ra mắt toàn cầu sau 5 năm phát triển, lập tức chiếm top 1 trên cả App Store và Steam chỉ sau 24 giờ, gây sốt cộng đồng game thủ.

Thiên Trang
Shadowverse: Worlds Beyond chính thức phát hành toàn cầu vào ngày 17/6 sau 5 năm phát triển.
Shadowverse: Worlds Beyond chính thức phát hành toàn cầu vào ngày 17/6 sau 5 năm phát triển.
Chỉ sau 24 giờ, game đạt top 1 bán chạy trên App Store và Steam, hai nền tảng game lớn nhất hiện nay.
Chỉ sau 24 giờ, game đạt top 1 bán chạy trên App Store và Steam, hai nền tảng game lớn nhất hiện nay.
Cygames đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn của mình là đúng đắn với cú nổ doanh thu này.
Cygames đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn của mình là đúng đắn với cú nổ doanh thu này.
Game giới thiệu cơ chế Super Evolution hoàn toàn mới, nâng cao chiều sâu chiến thuật.
Game giới thiệu cơ chế Super Evolution hoàn toàn mới, nâng cao chiều sâu chiến thuật.
Cốt truyện được mở rộng, bổ sung nhiều nhân vật và tuyến nội dung phong phú hơn phần gốc.
Cốt truyện được mở rộng, bổ sung nhiều nhân vật và tuyến nội dung phong phú hơn phần gốc.
Đồ họa nâng cấp toàn diện, hiệu ứng chiến đấu và hoạt ảnh mang đậm phong cách anime hiện đại.
Đồ họa nâng cấp toàn diện, hiệu ứng chiến đấu và hoạt ảnh mang đậm phong cách anime hiện đại.
Hệ thống thẻ bài cũng được cân bằng lại, tạo môi trường thi đấu công bằng và cạnh tranh hơn.
Hệ thống thẻ bài cũng được cân bằng lại, tạo môi trường thi đấu công bằng và cạnh tranh hơn.
Shadowverse: Worlds Beyond đang có một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất làng game năm 2025.
Shadowverse: Worlds Beyond đang có một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất làng game năm 2025.
Mời quý độc giả xem thêm video: Quảng cáo hài hước về Apple Intelligence Writing Tools
Thiên Trang
GALLERY MỚI NHẤT