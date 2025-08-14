Game mới NetEase khiến giới game thủ Trung Quốc “náo động”

Hà Nội

Số hóa

Tựa game chiến thuật mobile Spirit Beast Adventure của NetEase gây sốt tại ChinaJoy 2025 khiến hàng dài game thủ xếp hàng vẫn không có cơ hội trải nghiệm miễn phí.

Thiên Trang (TH)
Spirit Beast Adventure được NetEase giới thiệu tại ChinaJoy 2025 và ngay lập tức gây "bão" với gian trải nghiệm luôn chật kín người xếp hàng.
Trò chơi sử dụng nền tảng chiến thuật theo lượt, giao diện dọc dễ dùng, lấy cảm hứng từ thần thoại phương Đông và linh thú huyền bí.
Người chơi sẽ thu phục và phát triển linh thú như Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Hỏa Hầu và Linh Khỉ qua hệ thống bắt thú độc đáo.
Game có đến 5 môn phái riêng biệt cùng 18 nhánh kỹ năng, mang lại chiều sâu chiến thuật khi xây dựng đội hình.
Tính năng “ném hồ lô bắt linh thú” và hợp thể tiến hóa tạo cảm giác phấn khích mới lạ mỗi lần chạm màn hình.
Cơ chế phân bổ kỹ năng linh hoạt cho phép người chơi tùy chỉnh linh thú, tạo nên phiên bản độc bản theo phong cách cá nhân.
Không chỉ chiến đấu, game còn có hệ thống giao lưu, nhiệm vụ treo máy và thương mại giữa người chơi giúp duy trì cộng đồng bền vững.
Phiên bản thử nghiệm mở sẽ ra mắt vào ngày 7/8, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của thể loại game chiến thuật mobile cuối năm 2025.
#Spirit Beast Adventure #NetEase #ChinaJoy 2025 #game chiến thuật #linh thú thần thoại #game mobile

