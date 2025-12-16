Hà Nội

Bạn đọc

N.T.P vượt mặt đối thủ, trúng gói đồng hồ nước hơn 12 tỷ tại Cấp nước Chợ Lớn

Gói thầu mua sắm đồng hồ nước 15ly - năm 2025 (đợt 3) được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt cho Công ty N.T.P trúng với giá hơn 12,1 tỷ đồng.

An Nhiên

Cụ thể, ngày 11/12, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Tại gói thầu, Công ty CP Hawaco Miền Nam với giá dự thầu 12,94 tỷ đồng bị loại với lý do “không đánh giá”.

70.jpg
Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, ông Huỳnh Tuấn Anh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồng hồ nước 15ly - Năm 2025 (đợt 3) với dự toán 13 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt tại Quyết định 5698/QĐ-CNCL ngày 29/08/2025. Gói thầu có giá 12,96 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trực tiếp mời thầu rộng rãi.

Trúng 34 gói thầu tại Cấp nước Chợ Lớn

Công ty TNHH Thương mại N.T.P địa chỉ tại Phường Hòa Hưng, TP HCM; đã trúng 134/148 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 363,68 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 27,74 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, công ty thường trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Cụ thể từ năm 2019 đến ngày 11/12/2025, công ty đã trúng 34 gói thầu mua sắm đồng hồ, van điều tiết…

Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến tháng 11/2025, công ty đã trúng 15 gói thầu tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An, chủ yếu mua sắm đồng hồ, vật tư…

Các gói thầu phải kể đến:

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn:

Gói thầu mua sắm Logger với giá trúng thầu 721 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm Đồng hồ nước điện từ sóng siêu âm 50 ly với giá trúng thầu 2 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ với giá trúng thầu hơn 2 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày…

Tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An:

Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng gói thầu mua sắm vật tư thuộc dự án Mua sắm vật tư phục vụ công tác cải tạo hệ thống cấp nước cho khách hàng trong khu vực của XNCN Gò Đen với giá 4,62 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

68.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu mua sắm Đồng hồ thông minh thuộc dự án Mua sắm vật tư phục vụ công tác thay thế đồng hồ định kỳ cho khách hàng của XNCN Tân An với giá trúng thầu hơn 13,34 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại N.T.P cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng…

Bạn đọc

Cấp nước Chợ Lớn: Gói xây lắp gần 2,6 tỷ đồng thu hút 2 nhà thầu tham gia

Theo biên bản mở thầu ngày 1/12, gói thầu thuộc DA đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường Chánh Hưng, Phú Định (TP HCM) với 2 nhà thầu tham gia.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 2,973 tỷ đồng do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt theo Quyết định 1118/QĐ-CNCL-KT ngày 14/10/2025. Dự án với mục tiêu thay thế và nâng cấp các tuyến ống lâu năm để chống thất thoát, thất thu và tăng cường lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho khu vực; tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, đấu nối cấp nước cho các đối tượng sử dụng nước trong tương lai, phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước. Đồng thời, dự án còn có phần nối kín mạng lưới đảm bảo điều hòa áp lực mạng lưới cấp nước và an toàn cấp nước cho khu vực, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước tại khu vực.

screenshot-1.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC
Bạn đọc

Gói thầu hơn 2,7 tỷ TCT Cấp nước Sài Gòn: Duy nhất nhà thầu quen mặt tham gia

Chỉ mình Công ty Phạm Sơn dự gói thầu hơn 2,7 tỷ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với tỷ lệ tiết kiệm 10%.

Chỉ một nhà thầu tham gia

Gói thầu trên thuộc dự án mua sắm khung nắp hầm ứng phó sự cố với mục tiêu ứng phó sự cố các khung nắp hầm hư hỏng, tiến hành thay thế các khung nắp hầm bị khuất lấp, bị hư hỏng do quá trình đô thị hoá; bong tróc, lún sụt sau thời gian sử dụng lâu dài và không gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông đường bộ của người dân thành phố.

Bạn đọc

Gói thầu quan trắc nước tại Cần Giờ: Cuộc đua "tam mã", tiết kiệm cao nhất 27%

Theo biên bản mở thầu ngày 25/11, gói thầu hơn 1,476 tỷ đồng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đang thu hút 3 nhà thầu tham gia.

Theo đó, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo trạm quan trắc chất lượng nước tự động tại Vòng xoay Long Hòa Huyện Cần Giờ có dự toán 1,476 tỷ đồng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV làm chủ đầu tư.

68.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/11. Nguồn: MSC
