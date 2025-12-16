N.T.P vượt mặt đối thủ, trúng gói đồng hồ nước hơn 12 tỷ tại Cấp nước Chợ Lớn

Gói thầu mua sắm đồng hồ nước 15ly - năm 2025 (đợt 3) được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt cho Công ty N.T.P trúng với giá hơn 12,1 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 11/12, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Tại gói thầu, Công ty CP Hawaco Miền Nam với giá dự thầu 12,94 tỷ đồng bị loại với lý do “không đánh giá”.

Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, ông Huỳnh Tuấn Anh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồng hồ nước 15ly - Năm 2025 (đợt 3) với dự toán 13 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt tại Quyết định 5698/QĐ-CNCL ngày 29/08/2025. Gói thầu có giá 12,96 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trực tiếp mời thầu rộng rãi.

Trúng 34 gói thầu tại Cấp nước Chợ Lớn

Công ty TNHH Thương mại N.T.P địa chỉ tại Phường Hòa Hưng, TP HCM; đã trúng 134/148 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 363,68 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 27,74 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, công ty thường trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Cụ thể từ năm 2019 đến ngày 11/12/2025, công ty đã trúng 34 gói thầu mua sắm đồng hồ, van điều tiết…

Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến tháng 11/2025, công ty đã trúng 15 gói thầu tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An, chủ yếu mua sắm đồng hồ, vật tư…

Các gói thầu phải kể đến:

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn:

Gói thầu mua sắm Logger với giá trúng thầu 721 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm Đồng hồ nước điện từ sóng siêu âm 50 ly với giá trúng thầu 2 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ với giá trúng thầu hơn 2 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày…

Tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An:

Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng gói thầu mua sắm vật tư thuộc dự án Mua sắm vật tư phục vụ công tác cải tạo hệ thống cấp nước cho khách hàng trong khu vực của XNCN Gò Đen với giá 4,62 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Nguồn: MSC

Gói thầu mua sắm Đồng hồ thông minh thuộc dự án Mua sắm vật tư phục vụ công tác thay thế đồng hồ định kỳ cho khách hàng của XNCN Tân An với giá trúng thầu hơn 13,34 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại N.T.P cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng…