Giải trí

NTK Vy Nguyễn gây ấn tượng tại New York Fashion Week

Ở tuổi 24, NTK Vy Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý khi mang những thiết kế đậm tinh thần công sở Việt Nam đến một trong những sàn diễn danh giá nhất toàn cầu.

Diệu Nga

Ngày 12/9 tại Mỹ, NTK trẻ người Việt Vy Nguyễn gây chú ý khi trình làng bộ sưu tập công sở trên sàn diễn New York Fashion Week SS26.

Với bộ sưu tập lần này, Vy Nguyễn đã khẳng định bản lĩnh của một nhà thiết kế trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế, khi mang đến những thiết kế công sở vừa quen thuộc vừa đầy mới mẻ, khiến giới mộ điệu tại New York phải trầm trồ.

thoi-trang-10.jpg
NTK Vy Nguyễn. Ảnh: NVCC
thoi-trang-9.jpg
Ảnh: NVCC

Bộ sưu tập trình làng tại New York Fashion Week của Vy Nguyễn lấy cảm hứng trực tiếp từ tinh thần công sở – một lĩnh vực vốn thường gắn liền với sự nghiêm túc, khuôn mẫu và chuẩn mực. Thế nhưng, dưới bàn tay sáng tạo của Vy Nguyễn, những giới hạn quen thuộc ấy đã được thổi bùng thành một tinh thần mới, nơi sự tinh giản, cá tính và lịch lãm hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn.

Mỗi thiết kế xuất hiện trên sàn diễn đều mang vẻ đẹp giản lược đến tinh tế. Những đường cắt gọn gàng, cấu trúc rõ ràng, phom dáng phóng khoáng nhưng tiết chế đã làm bật lên hình ảnh người phụ nữ hiện đại – không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đầy sức hút. Đó là sự tinh giản có chủ đích, biến từng bộ trang phục thành một tuyên ngôn thị giác, chuyên nghiệp vẫn có thể song hành cùng sự gợi cảm, thanh lịch không tách rời bản lĩnh.

Các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Vy Nguyễn tại New York Fashion Week. Ảnh: NVCC

Các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Vy Nguyễn tại New York Fashion Week. Ảnh: NVCC

thoi-trang-8.jpg
Blazer oversized với những đường cắt dứt khoát, vừa quyền lực vừa phóng khoáng. Ảnh: NVCC
thoi-trang-7.jpg
Đầm công sở cut-out tinh tế khẳng định sự gợi cảm vừa đủ, biến công sở thành nơi tỏa sáng của sự tự tin và khí chất riêng. Ảnh: NVCC
thoi-trang-6.jpg
Ảnh: NVCC

Các chi tiết cut-out táo bạo, đường cắt bất đối xứng hay phom dáng phóng khoáng được Vy Nguyễn khai thác triệt để để khẳng định, thời trang công sở không còn là khuôn mẫu khô khan, mà đã trở thành ngôn ngữ cá tính và phong cách của phụ nữ hiện đại.

Điểm nhấn của bộ sưu tập không chỉ nằm ở kỹ thuật thiết kế, mà còn ở tinh thần kết hợp hài hòa giữa nét đẹp Á Đông và tư duy sáng tạo đương đại. Mỗi bộ trang phục như một bản giao hưởng, nơi sự thanh lịch và gợi cảm song hành, nơi tính chuyên nghiệp gặp gỡ sự tự do.

thoi-trang-3.jpg
Ảnh: NVCC
thoi-trang-2.jpg
Ảnh: NVCC
thoi-trang-1.jpg
Ảnh: NVCC

Trên nền gam màu đen – trắng kinh điển, những chất liệu như chiffon, ren, vải xuyên thấu được xử lý khéo léo để làm nổi bật tinh thần “thức tỉnh công sở” mà Vy Nguyễn muốn gửi gắm.

Tổng thể bộ sưu tập giống như một bản tuyên ngôn sống động, thời trang công sở Việt Nam không còn là những bộ đồng phục khô cứng, mà đã trở thành tiếng nói của sự tự do, của niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Ở đó, phụ nữ hiện đại có thể vừa chuyên nghiệp, thanh lịch, vừa dám khẳng định cá tính riêng.

Vy Nguyễn sinh ra tại Hà Nội, đến New York từ năm 16 tuổi. Cô theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) – học viện thiết kế hàng đầu thế giới. Cô từng tích lũy kinh nghiệm tại các thương hiệu nổi tiếng như Dion Lee, Grace Ling, Yeon Studio, hiện làm việc trong ngành thời trang tại Mỹ.

