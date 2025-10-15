Hà Nội

Xã hội

Nóng: Xoso66, VIP66 quảng cáo cờ bạc công khai giữa phố phường Hà Nội [Kỳ 1]

Các xe dịch vụ dán quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 chạy công khai giữa phố phường Hà Nội khiến không ít người bất ngờ khi bắt gặp.

Trần Đôn

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, vừa qua trên địa bàn Hà Nội thường xuyên xuất hiện các xe dịch vụ thuộc các hợp tác xã, có dán quảng cáo website cờ bạc VIP66 và Xoso66. Việc những chiếc xe dịch vụ quảng cáo cờ bạc chạy công khai giữa phố phường Hà Nội, khiến không ít người tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp.

1-3778.jpg
Hình ảnh một chiếc xe dịch vụ công khai quảng cáo cờ bạc Xoso66 và VIP66 giữa phố phường Hà Nội. Ảnh: Hà Bùi.

Xe dịch vụ quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 chạy công khai khắp thủ đô

Cụ thể, trên địa bàn quanh khu vực gần bến xe Mỹ Đình, phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống đã bắt gặp một xe Hyundai Accent chạy dịch vụ sử dụng biển vàng, biển số 30G-440.46 có dán quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 ở cả hai bên thành xe. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe này có gắn logo của Hợp tác xã Bạch Mã, thông tin tra cứu mã số thuế cho thấy, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Bạch Mã có người đại diện là ông Nguyễn Xuân Tuấn, địa chỉ thuế tại Thôn Ngọc liên Kim an, Xã Thanh Oai, TP Hà Nội.

7-8138.jpg
Hình ảnh xe dịch vụ mang biển số 30G-440.46 dán quảng cáo cờ bạc Xoso66 và VIP66 ở khu vực Mỹ Đình. Ảnh: Thúy Hồng.

Ngoài việc là người đại diện cho Hợp tác xã Bạch Mã, ông Nguyễn Xuân Tuấn còn đại diện cho một loạt các đơn vị vận tải khác, bao gồm Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội Quốc Tuấn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thuê xe vận chuyển An toàn 24, Hợp tác xã Vận tải Tự do,…

bach-ma.png
Người đại diện của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Bạch Mã là đồng đại diện cho hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị vận tải khác.

Ngoài ra, phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống còn ghi nhận một trường hợp xe dịch vụ biển vàng nhãn hiệu Hyundai Stargazer, có biển số 29E-135.41 di chuyển trên khu vực đường Giảng Võ, có gắn quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 ở hai bên thân xe, y hệt với quảng cáo trên chiếc Hyundai Accent kể trên.

5-5439.jpg
Hình ảnh xe dịch vụ biển số 29E-135.41 di chuyển trên đường Giảng Võ có dán quảng cáo cờ bạc Xoso66 và VIP66. Ảnh: Trần Trân.
4-9312.jpg
Cận cảnh hình ảnh quảng cáo của cờ bạc Xoso66 và VIP66 được dán công khai dọc thân xe. Ảnh: Trần Trân.

Phương tiện di chuyển với tốc độ cao sát làn BRT khiến phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống không thể ghi nhận được thông tin về hợp tác xã vận tải của chiếc xe này.

Thêm một trường hợp nữa được phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận trên tuyến đường Phạm Hùng, xe điện VF5 có biển số 36H-115.14 cũng có dán quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 ở cả hai bên thành xe giống hệt với hai trường hợp kể trên. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe thuộc sở hữu của Hợp tác xã Vận tải Hợp Tiến.

2-5385.jpg
Quảng cáo cờ bạc Xoso66 và VIP66 trên xe dịch vụ biển số 36H-115.14. Ảnh: Hà Bùi.

Thông tin tra cứu mã số thuế cho thấy, Hợp tác xã Vận tải Hợp Tiến có địa chỉ thuế tại tầng 6, tòa nhà Geleralexim, số 130 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, TP Hà Nội, người đại diện là ông Nguyễn Xuân Cương.

hop-tien.png
Người đại diện của Hợp tác xã Vận tải Hợp Tiến là đồng đại diện của hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị khác.

Ông Nguyễn Xuân Cương còn là người đại diện cho một loạt các doanh nghiệp, đơn vị khác bao gồm Hợp tác xã Thương mại Du lịch Vận tải Thành Công, Hợp tác xã Vận tải Cơ Giới Miền Nam, Hợp tác xã Cùng Kinh Doanh, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Vận tải Phương Nam,…

Người dân bất bình khi quảng cáo cờ bạc công khai giữa ban ngày

Anh Minh Q. – một người dân sinh sống gần khu vực bến xe Mỹ Đình cho biết, các xe dịch vụ có dán quảng cáo cờ bạc như trường hợp của cờ bạc VIP66 và Xoso66 thường xuyên xuất hiện quanh khu vực này. Bản thân anh Minh Q. tỏ ra rất bức xúc với việc những chiếc xe dịch vụ có quảng cáo cờ bạc chạy công khai giữa đường phố Hà Nội, gây ảnh hưởng xấu cho giới trẻ. Ngoài ra, anh Minh Q. còn thắc mắc về vai trò của cơ quan chức năng trong khu vực, khi những chiếc xe này chạy công khai qua nhiều khu vực có lực lượng chức năng tham gia phân luồng, điều tiết giao thông nhưng lại không hề bị chặn lại.

vip66-cencor.jpg

Trên quảng cáo cờ bạc VIP66 và Xoso66 dán trên các xe dịch vụ, các đối tượng quảng cáo có ghi đây là trang web “thể thao trực tuyến số 1 Việt Nam”. Tuy nhiên, ngay khi tìm kiếm từ khóa VIP66 trên công cụ tìm kiếm google, người dùng có thể dễ dàng nhận ra đây là trang web cá độ, đánh bạc với nhiều tên miền khác nhau, chuyên các trò chơi như casino, thể thao, xổ số, bắn cá,…

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc tới bạn đọc.

