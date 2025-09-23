Hà Nội

Xã hội

Cảnh báo thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình từ người nổi tiếng

Công an TP HCM cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc trá hình trên mạng xã hội, nổi bật trong quá trình điều tra nhóm nhạc 'Ngũ Hổ Tướng'.

Theo Đàm Đệ/ Báo Vietnamnet

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình trên nền tảng mạng xã hội, lợi dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Cảnh báo này đưa ra khi hôm nay (23/9) Công an TPHCM đã mời làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các ca sĩ, diễn viên và ê kíp sản xuất MV “Anh em trước sau như một” của nhóm "Ngũ Hổ Tướng".

3035316d5a71d02f8960.jpg
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (tên thật Nguyễn Quốc Thanh), một thành viên nhóm "Ngũ Hổ Tướng" bị Phòng PA05, Công an TPHCM mời làm việc để làm rõ hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình trong MV mới phát hành của nhóm. Ảnh: T.N.

Các thành viên nhóm "Ngũ Hổ Tướng" bị mời làm việc gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng. Ngoài ra, công an cũng mời làm việc với những người liên quan khác.

Trong MV mới phát hành vài ngày trước của nhóm có dấu hiệu quảng cáo trá hình web cá độ. Cụ thể, trong các cảnh quay xuất hiện logo web cá độ, trên áo, bao bì, trên cốc nước… thậm chí xuất hiện phân cảnh nhân vật trong MV lướt điện thoại có trang web cá độ.

54f6f85f90431a1d4352.jpg
Một số hình quảng cáo cờ bạc xuất hiện trong MV “Anh em trước sau như một” của nhóm "Ngũ Hổ Tướng". Ảnh: Cắt từ clip

Theo cơ quan công an, các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc như tạo trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan đến cờ bạc; sử dụng sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ/Kol để quảng cáo; hay việc khuyến khích tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn.

Theo Công an TPHCM, quảng cáo cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền lớn; hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, người dùng mạng xã hội cần chủ động thông báo các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình cho người thân, gia đình, bạn bè để nắm, phòng ngừa; lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc; đặc biệt là không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn xã hội trên mạng.

Giải trí

Ưng Hoàng Phúc vướng nhiều ồn ào trước khi bị triệu tập

Ưng Hoàng Phúc vướng không ít lùm xùm từ khi vào showbiz. Ồn ào mới nhất của nam ca sĩ liên quan đến MV Anh em trước sau như một.

ung1.jpg
Theo Vietnamnet, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an TPHCM mời lên làm việc 5 ca sĩ nhóm Ngũ hổ tướng gồm: Ưng Hoàng Phúc (trong ảnh), Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng; quản lý là người mẫu Kim Cương và một số cá nhân có liên quan MV Anh em trước sau như một. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.
ung2.jpg
Trước đó, theo Znews, trong MV Anh em trước sau như một, xuất hiện hình ảnh logo của một trang web cá độ ở nhiều khung hình. Sau đó, Ưng Hoàng Phúc phủ nhận nghi vấn quảng bá cho trang web trên. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.
Giải trí

Ưng Hoàng Phúc cùng 4 ca sĩ nhóm Ngũ hổ tướng trước ồn ào

Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng) hoạt động âm nhạc nhiều năm qua.

phuc1.jpg
Theo Tiền Phong, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng) liên quan đến việc "đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội". Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.
phuc2.jpg
Trước đó, MV Anh em trước sau như một của Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.
Giải trí

Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ

Ưng Hoàng Phúc xác nhận thông tin nhận giấy triệu tập từ Công an TP HCM liên quan MV “Anh em trước sau như một” nghi vấn quảng cáo trang cá cược.

Ngày 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xác nhận với Tiền Phong thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM triệu tập nam ca sĩ lên làm việc lúc 8h ngày 23/9.

Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (các thành viên của Ngũ Hổ tướng) bị triệu tập liên quan việc "đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội".

