Nhật Bản bầu người kế nhiệm ông Shinzo Abe như thế nào?

Tại cuộc họp báo chiều 28/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh) chính thức tuyên bố từ chức liên quan đến lý do sức khỏe. Sau quyết định của ông Abe, dư luận đổ dồn sự chú ý vào cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng như người sẽ kế nhiệm ông Abe. Ảnh: BBC. Đảng LDP dự kiến tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 14/9. Cuộc bỏ phiếu sắp tới được tổ chức trong phạm vi hẹp với sự tham gia của 535 người, gồm 394 nghị sĩ thành viên LDP cùng với 3 đại diện của mỗi đảng bộ cấp tỉnh (tổng cộng 141 người). Ảnh: Trụ sở LDP tại Tokyo. Ảnh: Wikipedia. Thông thường, cuộc bỏ phiếu này sẽ có sự tham gia của 394 nghị sĩ LDP (không bao gồm những người đứng đầu Hạ viện và Thượng viện) cùng với 394 đảng viên phổ thông trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình vận động tranh cử sẽ kéo dài trong ít nhất 12 ngày. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, ban lãnh đạo LDP đã nhất trí đơn giản hóa quy trình bầu cử để sớm chọn được người kế nhiệm Thủ tướng Abe do đảng lo ngại sẽ xuất hiện khoảng trống quyền lực nếu kéo dài thời gian bầu. Theo quy định của LDP, mỗi ứng viên ra tranh cử phải nhận được sự đề cử của ít nhất 20 nghị sĩ thành viên của đảng này. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ 8/9 và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 14/9. Ảnh: FE. Khi cuộc bỏ phiếu trong đảng kết thúc, Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Người được bầu làm Chủ tịch LDP gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, bởi LDP hiện chiếm đa số ghế tại Hạ viện. Ảnh: PM. Quốc hội Nhật Bản có thể sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 16/9 để bầu Thủ tướng mới. Được biết, ông Abe vẫn giữ vai trò là Thủ tướng Nhật Bản cho đến khi nước này tìm được người kế nhiệm ông. Ảnh: HI. Người được Quốc hội bầu làm Thủ tướng sẽ thay thế ông Abe đảm nhận quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, kết thúc vào tháng 9/2021. Sau khi hết nhiệm kỳ, người này có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội tái đắc cử tối đa 3 lần. Ảnh: NRB.



Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

