Nội soi gỡ dính ruột thành công cho thai phụ ở Nghệ An

Nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng từng cơn quanh rốn, buồn nôn, nôn nhiều và bí trung đại tiện.

Ngày 27/8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột thành công cho thai phụ V.T.T. (36 tuổi, xã Quỳ Châu) khi thai nhi được 35 tuần tuổi.

Được biết, thai phụ mang thai lần 2, có tiền sử mổ mở u nang buồng trứng. Chị T. nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn quanh rốn, buồn nôn, nôn nhiều và bí trung đại tiện. Qua thăm khám, đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán chị T. tắc ruột, nghi do dính sau phẫu thuật ổ bụng trước đó.

Hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy vị trí tắc ruột ở thai phụ 35 tuần. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, phẫu thuật trên thai phụ 35 tuần là một thách thức do tử cung đã lớn, khiến phẫu trường hẹp và không gian thao tác hạn chế.

Với sự phối hợp của Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Phụ sản, ca phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột được thực hiện thành công.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, phục hồi tốt và đã được xuất viện về nhà.