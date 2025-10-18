Nội dung cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp "rất thú vị và thân thiện".

Theo ABC News, trong bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp "rất thú vị và thân thiện". Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng đã đến lúc đạt được một thỏa thuận về cuộc xung đột ở Ukraine.

"Họ (Nga - Ukraine) nên dừng lại. Hãy để cả hai cùng giành chiến thắng, hãy để lịch sử quyết định! Không còn súng đạn, không còn cái chết, không còn những khoản tiền khổng lồ và không bền vững được chi tiêu nữa", Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty.

Vài ngày trước cuộc gặp, ông Trump tỏ ra lạc quan về khả năng bán tên lửa tầm xa cho Ukraine khi bày tỏ sự thất vọng trước sự tấn công liên tục của Moscow. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin hôm 16/10, ông Trump tỏ ra thận trọng hơn và lo ngại về việc nguồn cung của Mỹ sẽ cạn kiệt.

"Đó là một vấn đề. Chúng ta cần tên lửa Tomahawk và rất nhiều thứ khác mà chúng ta đã gửi đến Ukraine trong 4 năm qua", Tổng thống Trump phát biểu khi ông và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trả lời câu hỏi của các phóng viên vào ngày 17/10.

Tổng thống Trump thừa nhận việc bán vũ khí này cho Kiev sẽ là một "sự leo thang", vậy nên ông và nhà lãnh đạo Zelensky sẽ thảo luận về vấn đề này.

"Thành thật mà nói, chúng tôi muốn cuộc xung đột kết thúc", ông Trump nói tiếp.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Tổng thống Trump hiện có cơ hội lớn để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Zelensky nói rằng ông tin Tổng thống Putin lo ngại về việc Ukraine sẽ mua được tên lửa tầm xa nhưng thừa nhận rằng có khả năng ông sẽ không mua được chúng.

"Tôi là người thực tế", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, đồng thời mô tả Tomahawk là một yếu tố tiềm năng tạo nên sự khác biệt trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh vai trò trung gian của Tổng thống Trump trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas ở Trung Đông, và cho biết ông tin rằng có động lực để làm điều tương tự nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8/2025