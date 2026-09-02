Nổ súng ở Hà Lan, hơn 30 nghi phạm bị bắt giữ

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 34 nghi phạm sau một vụ nổ súng gây chết người tại Overasselt, phía Đông Nam Amsterdam.

AP đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ 34 nghi phạm trong một cuộc truy bắt quy mô lớn vào ngày 1/9, sau khi một người bị bắn tử vong và hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ tấn công có dấu hiệu liên quan đến băng nhóm ở một ngôi làng nông thôn phía Đông Nam Amsterdam.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ nổ súng ở một ngôi làng nông thôn phía Đông Nam Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Rob Engelaar/ANP.

"Vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng tại Overasselt, cách Amsterdam khoảng 135 km về phía Đông Nam. Cảnh sát đã kêu gọi người dân địa phương ở trong nhà trong khi lực lượng chức năng tiến hành điều tra", nguồn tin cho hay.

Hai sĩ quan cảnh sát bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Chi tiết về mức độ thương tích của họ chưa được công bố.

Đoạn video từ camera an ninh do tờ De Telegraaf của Hà Lan đăng tải cho thấy khoảng 30 người, nhiều người trong số đó bịt mặt và mang theo vũ khí, đi bộ trên một con phố trước khi bỏ chạy sau khi xảy ra vụ nổ súng.

Thị trưởng Joerie Minses cho biết Overasselt “đã bị chấn động bởi một hành vi bạo lực cực đoan hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Cảnh sát Janny Knol viết trên mạng xã hội X rằng các sĩ quan từ khắp cả nước đang tham gia điều tra và đã bắt giữ nhiều nghi phạm. "Vụ bạo lực này là chưa từng có tiền lệ", cảnh sát Knol nói.

Cảnh sát từ chối bình luận về động cơ của vụ việc.

Cảnh sát cho biết trong số 34 người bị bắt giữ có các công dân Hà Lan, Pháp, Bỉ và Algeria. Danh tính của họ chưa được công bố và hiện chưa có thông tin chi tiết về các cáo buộc.

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