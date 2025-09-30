Hà Nội

Xã hội

Những người thầm lặng sau trang Báo

Họ không phô diễn, nhưng giữ vai trò hòa âm, điều chỉnh tiết tấu, để bản nhạc không bị chênh phô, sai nhịp.

Thiên Tuấn

Trong nhịp sống sôi động của báo chí hiện đại cùng với sự bùng nổ thông tin từ mạng xã hội, mỗi ngày Báo Tri thức và Cuộc sống vẫn luôn nỗ lực phụng sự độc giả của mình không chỉ bằng những tác phẩm báo chí có nội dung phong phú, phản ánh nhiều góc nhìn và có kiểm chứng mà còn từ cách làm báo chuyên nghiệp, nhân văn và hướng tới giá trị tốt đẹp.

Đó là những phóng viên năng nổ, nhiệt tình, những biên tập viên (BTV) lão luyện, những cộng tác viên (CTV) gắn bó cả mấy chục năm với tòa soạn, những người đã góp phần giữ gìn linh hồn của tờ báo.

MỖI NGƯỜI MỘT 'NỐT NHẠC' TRONG 'BẢN NHẠC' BÁO CHÍ

Những người làm báo thường ví von “Báo chí như một bản nhạc”. Trong đó, phóng viên là những nốt nhạc mạnh mẽ, vang dội, họ đi vào hiện trường, chạm đến những khoảnh khắc nóng hổi của đời sống. Nếu thiếu họ, bản nhạc sẽ mất đi sự sôi động và tính thời sự. BTV lại giống như những nốt nhạc trầm, lắng sâu. Họ không phô diễn, nhưng giữ vai trò hòa âm, điều chỉnh tiết tấu, để bản nhạc không bị chênh phô, sai nhịp. Một bản tin chính xác, một bài báo gọn ghẽ đều có bàn tay biên tập đứng sau.

baoin2.jpg

BTV Nguyễn Việt Dũng, Phó phòng Xã hội - Bạn đọc đã có gần 15 năm gắn bó với nghề, kể: “Độc giả nhìn thấy bài báo hoàn chỉnh, nhưng ít ai biết phía sau đó, chúng tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Có khi một dấu chấm sai, một con số lệch cũng có thể làm mất uy tín của tờ báo”.

Là người “gác cửa” cho các tác phẩm báo chí đăng trên báo nên BTV Phạm Mai Anh, Phó Tổng Thư ký Báo Tri thức và Cuộc sống thường xuyên phải “vắt mình” thâu đêm suốt sáng để kiểm duyệt từng con chữ, từng trang báo.

BTV Mai Anh cho biết, bất kể một tác phẩm báo chí công phu hay một mẩu tin ngắn gọn, trước khi được xuất bản hay truyền nhà in đều phải “sạch” ngay từ dấu chấm hay chính tả. Nếu sai sót sẽ để lại hậu quả khôn lường.

“Có đêm tôi đọc đi đọc lại một bài hơn mười lần, chỉ để chắc chắn rằng không còn lỗi nào lọt qua”, BTV Mai Anh nói và cho biết, khác với báo điện tử có thể sửa ngay khi phát hiện lỗi, báo in chỉ có một cơ hội duy nhất trước khi ra máy. Bởi vậy, áp lực giờ “chốt bản” với BTV giống như kim đồng hồ đếm ngược. Có hôm, khi đồng hồ đã chỉ sang 2 – 3h sáng, cả bộ phận vẫn căng thẳng rà từng dòng chữ bởi một sai sót sẽ không chỉ ảnh hưởng tới uy tín tờ báo, mà còn là niềm tin độc giả.

Song hành cùng các BTV là đội ngũ CTV – họ là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia. Đây cũng chính là “mạch nguồn” góp phần tạo nên thương hiệu và uy tín của Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống với những bài viết đậm chất tư vấn, phản biện, trong suốt gần 66 năm qua.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) – CTV lâu năm của Báo Tri thức và Cuộc sống, chia sẻ: “Tôi cộng tác với Báo Tri thức và Cuộc sống vì muốn góp một tiếng nói xây dựng xã hội. Mỗi bài viết được đăng, tôi thấy mình vẫn đang sống cùng nhịp đập của đất nước”.

GIỮ HỒN NGHỀ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Trước sự bùng nổ của báo điện tử và mạng xã hội, với tâm thế đổi mới sáng tạo và đột phá ứng dụng KHCN nhằm thay đổi diện mạo, tầm vóc của báo giấy, Báo Tri thức và Cuộc sống đã quyết tâm “chuyển mình” ra mắt ấn phẩm báo giấy Báo Khoa học và Đời sống bằng bản điện tử/e-Paper từ tháng 10/2025.

baoin3.jpg

“Chuyển sang e-Paper giúp tờ báo giữ nguyên bố cục, sắc thái quen thuộc của báo in, nhưng lại phù hợp với xu thế số hóa. Đây là cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, vừa trân trọng thói quen đọc báo giấy, vừa đáp ứng nhu cầu tiện lợi của độc giả trẻ”, BTV Phạm Mai Anh nói và cho biết, nhờ e-Paper, bạn đọc ở mọi nơi, kể cả nước ngoài đều có thể cầm trên tay “một tờ báo in” đúng nghĩa, chỉ khác là qua màn hình. Đồng thời, mỗi bài báo in e-Paper đều có đường link liên kết tới bài báo được đăng trên báo điện tử để đọc giả tiện lợi hơn khi truy xuất thông tin. Độc giả cũng có thể quét QR CODE để đọc toàn bộ các bài báo dài. Đây là lợi thế lớn khi báo chí cần vượt khỏi giới hạn phát hành truyền thống.

Gia Đạt – phóng viên trẻ của phòng Xã hội – Bạn đọc nhớ lại: Ngày đầu tiên cầm trên tay tờ báo in giấy có bài viết của mình, tôi có cảm xúc thật khó tả, vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì chờ đợi sự phản hồi của độc giả. Thật sự, từng con chữ của mình viết ra và được in ra giấy rồi phát hành rộng rãi là một niềm hạnh phúc của bất kể ai làm báo. Thế nhưng, thời gian không chờ đợi, Báo chí buộc phải thay đổi để theo kịp dòng chảy công nghệ. Bạn đọc giờ đây chạm nhẹ vào màn hình điện thoại là đã có cả thế giới thông tin, cập nhật từng giây từng phút.

“Có lẽ đó sự chuyển mình này tất yếu và là hành trình lớn của nghề báo. Dù báo in giấy hay e-Paper điện tử báo giấy thì giá trị cốt lõi vẫn luôn tồn tại đó là sự tin cậy, chính xác và nhân văn. Và chúng tôi, những người làm báo, vẫn tiếp tục đi đến cùng trên con đường ấy, dù dưới bất kỳ hình thức nào”, phóng viên Gia Đạt bày tỏ.

E-Paper điện tử báo giấy (còn gọi là báo điện tử e-Paper) là phiên bản kỹ thuật số của một hệ thống thông báo, được hiển thị trên các thiết bị điện tử như bảng máy tính, điện thoại di động hoặc máy đọc sách điện tử. Công nghệ này cho phép bạn đọc báo giấy có cảm giác và hình thức tương tự như đọc một tờ báo thật, nhưng mang lại sự thuận lợi, đa dạng hóa hình thức và khả năng tiếp cận dễ dàng hơn trong thời đại số.

#Báo chí #báo tri thức và cuộc sống #phóng viên #biên tập biên #nhà khoa học #bản nhạc

