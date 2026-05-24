Những khoản trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này giúp nhiều khoản trợ cấp BHXH tăng theo.

Thiên Tuấn

Theo quy định hiện hành, một số chế độ BHXH được tính trên cơ sở mức tham chiếu. Trong giai đoạn chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, bằng 2 lần mức lương cơ sở, sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng (tăng 380.000 đồng).

Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng (tăng 1.900.000 đồng).

Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng/tháng lên 1.265.000 đồng/tháng (tăng 95.000 đồng) và từ 1.638.000 đồng/tháng lên 1.771.000 đồng/tháng (tăng 133.000 đồng).

Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp, từ ngày 1/7/2026, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng;

- Mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng BHXH bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

