Lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7

Bên cạnh việc điều chỉnh mức tăng, chính sách mới còn bổ sung đối tượng hưởng và hỗ trợ thêm mức hưởng cho người có mức thấp.

Từ ngày 1/7, Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực thi hành.

Thêm đối tượng được điều chỉnh

Theo đó, mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026. Sau khi điều chỉnh, những người có mức hưởng thấp sẽ được điều chỉnh tăng thêm để đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

BHXH TP HCM cho biết có 9 nhóm đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định này. Bao gồm các nhóm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ), quân nhân, công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo các quy định có liên quan; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Hội đồng Chính phủ; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định trước đây của Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng.

Bên cạnh đó là nhóm quân nhân và nhóm CAND đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân, cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; nhóm quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Người hưởng lương hưu ở TP HCM nhận chế độ tại điểm chi trả

Ngoài ra, còn bao gồm nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và nhóm đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điều 23 Luật BHXH năm 2024.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, thông tin điểm mới so với chính sách hiện hành (Nghị định 75/2024/NĐ-CP) là đã bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điều 23 của Luật BHXH. Đó là NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định. Họ không hưởng BHXH một lần, không bảo lưu và có yêu cầu hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình. Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của NLĐ. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội. "Theo quy định của Luật BHXH, khoản trợ cấp này sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH như lương hưu" - ông Hà nói.

Được 2 lần điều chỉnh mức tăng

Cũng theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, trừ nhóm đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nhóm đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điều 23 của Luật BHXH, các nhóm còn lại nếu nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995 (bao gồm những người nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động), sau khi thực hiện điều chỉnh tăng thêm 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tính toán trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng; phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và các chế độ trợ cấp hằng tháng. Việc tăng 8% lương hưu, trợ cấp lần này làm tăng chi ngân sách và quỹ BHXH khoảng 10.773 tỉ đồng so với năm 2025. Trong đó, kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm ước là 2.013 tỉ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ BHXH bảo đảm ước là 8.760 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan BHXH, khi chính sách có hiệu lực, người đang hưởng chế độ không phải làm bất kỳ thủ tục hành chính nào. Cơ quan BHXH sẽ tự động tính toán và điều chỉnh tăng mức lương hưu cho tất cả đối tượng thuộc diện được tăng theo quy định.

Lưu ý khi thay đổi tài khoản nhận, nơi cư trú

Để cơ quan BHXH chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đúng người, đúng tài khoản, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến chi trả không thành công hoặc chậm nhận chế độ, BHXH TP HCM khuyến cáo khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước, người hưởng cần thông báo bằng văn bản (Mẫu số 14-HSB) và nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả hoặc nộp thông qua Cổng Dịch vụ công.