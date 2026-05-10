Chính phủ hướng dẫn gỡ vướng dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai

Bảo Ngân (T/H)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP nhằm hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài và các vi phạm đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Nghị định được xây dựng trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan đến đất đai, tạo điều kiện để khơi thông hàng loạt dự án đang đình trệ nhiều năm.

Theo quy định, cơ chế đặc thù sẽ áp dụng đối với các trường hợp dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; các dự án vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, quản lý và sử dụng đất; cũng như những dự án triển khai trên phần đất bị thu hồi chưa đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Bảo Ngân).

Một trong những nội dung trọng tâm của nghị định là cơ chế xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì rà soát mức độ phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Trên cơ sở đánh giá, cơ quan này sẽ lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc điều chỉnh cả thời hạn sử dụng đất đối với từng dự án cụ thể.

Đối với các địa phương có Sở Quy hoạch - Kiến trúc riêng, UBND cấp tỉnh sẽ phân công cơ quan phù hợp thực hiện nhiệm vụ rà soát và tham mưu xử lý.

Đối với diện tích đất được chấp thuận điều chỉnh mục đích sử dụng hoặc thời hạn sử dụng, cơ quan chức năng sẽ không phải thực hiện lại thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất hoặc cho thuê đất trước đó.

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xử lý các dự án sai phạm. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm xác định giá đất, đồng thời chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính khoản tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp bổ sung sau khi địa phương ban hành quyết định điều chỉnh.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm công bố danh sách các giấy chứng nhận thuộc diện xử lý; gửi thông báo tới người sử dụng đất và các đơn vị liên quan; đồng thời thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với trường hợp tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng, việc cấp mới giấy chứng nhận sẽ được thực hiện đồng thời giữa cơ quan đăng ký đất đai, người sử dụng đất và bên nhận thế chấp nhằm bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ phải nộp lại giấy chứng nhận đã cấp kèm hồ sơ đăng ký biến động sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng.

Nghị định cũng quy định phương thức xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp bổ sung khi điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở. Cụ thể, thời điểm xác định giá đất sẽ là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đã cấp sai quy định.

Khoản tiền phải nộp bổ sung được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa nghĩa vụ tài chính theo mục đích sử dụng đất mới và nghĩa vụ tài chính theo giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định trường hợp doanh nghiệp hoặc người sử dụng đất đã nộp số tiền lớn hơn mức tính lại thì Nhà nước sẽ không hoàn trả phần chênh lệch.

Đối với phần diện tích không thuộc diện điều chỉnh sang đất ở, việc xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật liên quan.

CSGT Phú Thọ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B

Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19h40 ngày 8/5/2026, Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại Km60+400 Quốc lộ 70B, thuộc khu Thung Bằng, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô do N.T.V., sinh năm 1988, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, người điều khiển xe vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Khai thác vàng trái phép ảnh hưởng tới đời sống người dân miền núi thành phố Huế

Những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép.

Men theo những con đường mòn dẫn vào khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng xã A Lưới 1, thành phố Huế, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạt nylon nằm lẩn khuất dưới tán cây. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sa khoáng.

Người dân địa phương cho biết, các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẩn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.

Mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh được sản xuất tại trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Tự học pha chế mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh trên MXH, Đinh Quang Thiều đã mua máy móc, nguyên liệu để tổ chức gia công, sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo cơ quan công an, do muốn kiếm thêm thu nhập, Thiều đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi.