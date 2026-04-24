Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Theo Hoàng An/Tiền Phong

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Chiều 23/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC) mức án 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội, các bị cáo (SN 1994, Phụ trách quản lý Marketing) và (SN 1998, phụ trách quản lý kinh doanh NAC) cùng lĩnh mỗi người 3 năm tù; bị cáo (SN 1989, kế toán NAC) lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Diễn biến xét xử cho thấy, Thái là giám đốc, đại diện theo pháp luật NAC, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Công ty có vốn góp của Thái 65%, Thắng 20%, Huy 15%, hưởng lợi theo tỷ lệ vốn góp.

Bị cáo Vũ Đăng Thái tại phiên tòa.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, các bị cáo lại thống nhất hình thức bán hàng online, quản lý bán hàng thực tế trên phần mềm Tuha. Tiền hàng không được chuyển vào tài khoản Công ty NAC mà vào tài khoản cá nhân của nhân viên hoặc người nhà của Thái.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2023, nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, 3 bị cáo sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm: Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế; hệ thống sổ kế toán tài chính báo cáo thuế để khai thuế, với mức doanh thu thấp hơn nhiều lần thực tế.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong vụ án, Thái là người quản lý toàn bộ hoạt động; Huy và Thắng chịu trách nhiệm quản lý số liệu bán hàng và chi phí quảng cáo; Ngọc tổng hợp số liệu bán hàng trên Tuha, chi phí và hoạt động kinh doanh thực tế của công ty sau đó cập nhật vào phần mềm.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/giam-doc-9x-linh-an-tu-vi-tao-dung-hai-he-thong-so-sach-post1838087.tpo
#trốn thuế #giám đốc #ngân sách #kế toán #hành vi phạm pháp

Xã hội

Nữ quái đăng thông tin xuyên tạc lĩnh án tù

Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bị Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long tuyên phạt 3,6 năm tù giam.

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971, thường trú ấp II, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2021, Hoa Ri đã tạo khoản Facebook cá nhân tên “រដ្ឋ វ៉ារី”, phiên âm “Roth Hoa Ri”, tạm dịch là “Nhà nước Hoa Ry”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Xem chi tiết

Xã hội

TikToker Lê Việt Hùng lĩnh án hơn 7 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản

Từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Việt Hùng (39 tuổi, trú tại phường Kỳ Lừa); Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Cáo trạng thể hiện, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú về việc Vũ đã có hành vi giúp Hùng nhận tiền do Hùng cưỡng đoạt của người khác rồi chuyển lại cho Hùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới