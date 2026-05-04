Vì sao không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa mới?

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi về lộ trình triển khai thống nhất chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa trên toàn quốc, cũng như kế hoạch rà soát, điều chỉnh cơ cấu các môn học trong nhà trường để giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, kỹ năng cho học sinh trong giai đoạn mới.

Thông tin về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, tiến tới miễn phí sách giáo khoa từ năm 2030.

Theo ông Thưởng, hiện nay trên thị trường có ba bộ sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định lựa chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bởi thời gian không có nhiều.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lý giải: Từ khi Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành đến thời điểm áp dụng chỉ có vài tháng nên không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa mới. Thông thường, việc biên soạn sách cần từ hai đến ba năm.

Trước khi đưa ra lựa chọn bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc, ông Thưởng nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến các cơ sở giáo dục, chuyên gia.

Theo Thứ trưởng, muộn nhất 20 ngày trước năm học mới, toàn bộ sách giáo khoa cho các trường sẽ được đảm bảo. Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố giảm giá 13% giá sách giáo khoa. Đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn để sử dụng bộ sách này.

Về vấn đề có điều chỉnh chương trình và môn học khi áp dụng bộ sách giáo khoa thống nhất hay không, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh một chương trình phổ thông trên thế giới thường có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm mới thay đổi tổng thể.

Bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc sẽ được hiệu chỉnh một số thông tin để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng như việc sáp nhập tỉnh, thành, xã, phường và bỏ cấp huyện thời gian qua.

Song, ông Thưởng khẳng định: Chương trình giáo dục phổ thông sẽ không làm quá tải học sinh và chương trình giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục được nghiên cứu và có thể đẩy nhanh hơn việc cải cách tổng thể để cập nhật kiến thức của thế giới.