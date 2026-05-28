Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sau trận "mưa vàng" giải nhiệt

Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sau trận "mưa vàng" giải nhiệt

Cơn mưa chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh úng ngập đúng giờ tan tầm.

Thiên Anh (Tổng hợp)
Cơn mưa dông lớn xuất hiện vào chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trận mưa được người dân ví như “cơn mưa vàng” giải nhiệt lại nhanh chóng khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm.
Cơn mưa dông lớn xuất hiện vào chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trận mưa được người dân ví như “cơn mưa vàng” giải nhiệt lại nhanh chóng khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm.
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, khu Xuân Đỉnh, Mễ Trì, đường Doãn Kế Thiện, Trần Quốc Hoàn, đường Phạm Hùng... lại xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, khu Xuân Đỉnh, Mễ Trì, đường Doãn Kế Thiện, Trần Quốc Hoàn, đường Phạm Hùng... lại xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
Hàng nghìn phương tiện chen chúc di chuyển từng mét trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố. Không ít xe máy bị chết máy giữa dòng nước, người dân phải xuống dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt.
Hàng nghìn phương tiện chen chúc di chuyển từng mét trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố. Không ít xe máy bị chết máy giữa dòng nước, người dân phải xuống dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt.
Nhiều người dân cho biết dù cơn mưa giúp thời tiết dễ chịu hơn sau chuỗi ngày oi bức, nhưng việc mưa xuất hiện đúng thời điểm tan tầm đã khiến việc đi lại trở thành “ác mộng”. Một số tuyến phố ùn tắc kéo dài đến tối muộn, đặc biệt tại các trục giao thông lớn ở khu vực phía Tây Thủ đô.
Nhiều người dân cho biết dù cơn mưa giúp thời tiết dễ chịu hơn sau chuỗi ngày oi bức, nhưng việc mưa xuất hiện đúng thời điểm tan tầm đã khiến việc đi lại trở thành “ác mộng”. Một số tuyến phố ùn tắc kéo dài đến tối muộn, đặc biệt tại các trục giao thông lớn ở khu vực phía Tây Thủ đô.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số khu vực khá lớn, trong đó Nam Từ Liêm khoảng 90mm, Phú Diễn khoảng 84mm. Ngay sau khi xảy ra mưa, lực lượng thoát nước đã triển khai ứng trực, mở nắp cống, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ngập úng.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số khu vực khá lớn, trong đó Nam Từ Liêm khoảng 90mm, Phú Diễn khoảng 84mm. Ngay sau khi xảy ra mưa, lực lượng thoát nước đã triển khai ứng trực, mở nắp cống, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ngập úng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị đông dân cư và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị đông dân cư và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Trước đó, UBND TP Hà Nội từng dự báo toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm úng ngập nếu xảy ra mưa lớn kéo dài trên 100mm/h. Hiện nhiều dự án nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập đang được thành phố triển khai nhằm giảm áp lực cho hạ tầng đô thị.
Trước đó, UBND TP Hà Nội từng dự báo toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm úng ngập nếu xảy ra mưa lớn kéo dài trên 100mm/h. Hiện nhiều dự án nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập đang được thành phố triển khai nhằm giảm áp lực cho hạ tầng đô thị.
Mưa đúng giờ tan tầm và đường ngập khiến dòng phương tiện di chuyển khó khăn.
Mưa đúng giờ tan tầm và đường ngập khiến dòng phương tiện di chuyển khó khăn.
Cảnh ngập úng cục bộ tại một đoạn hầm chui phía Tây Hà Nội.
Cảnh ngập úng cục bộ tại một đoạn hầm chui phía Tây Hà Nội.
Thiên Anh (Tổng hợp)
#Hà Nội #ngập úng #mưa lớn #giao thông #đô thị #trận mưa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT