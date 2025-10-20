Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều tuyến đường Hà Nội lắp camera AI phạt nguội

Hệ thống camera AI này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 - 700 m.

Theo N.T.D/ Công Lý

Hệ thống camera AI này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 - 700 m.

Theo đề án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Công an TP. Hà Nội cho biết dự kiến khoảng cuối năm nay khi hệ thống hoàn thiện, nhiều tuyến đường sẽ không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên như trước.

Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm.
Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm.

Ngoài ra, hệ thống camera này sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, an toàn và văn minh hơn.

Để tra cứu vi phạm, người dân có thể tự kiểm tra qua Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cụ thể truy cập website, chọn mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", nhập biển số xe liền nhau (không gạch ngang), mã bảo mật, sau đó bấm "Tra cứu" để xem kết quả.

Một số tuyến đường trọng điểm hiện đang được lắp camera AI phạt nguội giao thông:

Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng - Bộ Công an, Láng Hạ - Thái Hà, Hoàng Cầu - La Thành, Phạm Hùng - Mễ Trì, Kim Mã - Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới... cùng nhiều điểm khác.

Nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội hiện đang được lắp camera AI phạt nguội giao thông.
Nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội hiện đang được lắp camera AI phạt nguội giao thông.

Hệ thống camera AI này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 - 700 m.

Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích, xử lý và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc qua Công an địa phương.

Các hành vi vi phạm được hệ thống tự động ghi nhận bao gồm:

Không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, chở quá số người, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe,... và nhiều lỗi khác.

Hệ thống camera AI còn được tích hợp chức năng điều khiển giao thông thông minh theo làn xanh, tự động điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, giúp giảm ùn tắc, bảo đảm các phương tiện lưu thông liên tục tại các trục chính.

Đặc biệt, camera có thể tự động nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng bị truy nã hoặc nghi vấn, gửi cảnh báo về Trung tâm chỉ huy ngay lập tức.

congly.vn
Link bài gốc Copy link
https://congly.vn/ha-noi-nhieu-tuyen-duong-lap-camera-ai-phat-nguoi-496963.html
#Hệ thống camera AI phạt nguội #Quản lý trật tự đô thị và an toàn giao thông #Xử lý vi phạm giao thông tự động #Ứng dụng công nghệ trong đô thị thông minh #Phân tích hành vi vi phạm môi trường #Hà Nội xây dựng đô thị thông minh

Bài liên quan

Xã hội

Chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa xóa, xử lý thế nào?

Thay vì chờ hệ thống xóa cảnh báo, chủ xe chỉ cần đưa ra bằng chứng chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt nguội.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất gỡ vướng cho trường hợp chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa cập nhật, dẫn đến không thể đăng kiểm.

5 hình thức chứng minh đã nộp phạt nguội

Xem chi tiết

Xã hội

69 chủ xe liên hệ ngay Công an Thanh Hoá để nộp phạt nguội lỗi tốc độ

Các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với 69 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 47B và Quốc lộ 45.

hon-300-bien-so-xe-bi-phat-nguoi-o-thanh-hoa-thang-12025-2.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới