Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe ben đâm vào tiệm mắt kính, 4 người thoát chết thần kỳ

Chiếc xe ben chạy trên bất ngờ mất lái, đâm sập dải phân cách bằng sắt rồi lao thẳng vào một tiệm mắt kính. Có 4 người bên trong thoát ra từ đống đổ nát.

Xuân Danh

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/7 trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Xuân, TP HCM. Thời điểm trên, xe ben do nam tài xế (chưa rõ danh tính) cầm lái chạy trên đường Tô Ngọc Vân, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

kto-tl_1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn xe ben lao vào tiệm mắt kính

Khi đến khu vực thuộc phường Linh Xuân thì xe ben bất ngờ mất lái, lao qua trái, tông sập một đoạn dải phân cách bằng sắt ở giữa đường rồi lao sang phần đường đối diện, đâm thẳng vào tiệm mắt kính nằm sát đường. Cú tông mạnh khiến phần mặt tiền cửa hàng bị đổ sập, hư hỏng, nhiều vật dụng bên trong bị xô đổ. Người dân xung quanh nghe tiếng va chạm lớn đã chạy đến hỗ trợ.

kto-tl_2.jpg
kto-tl_3.jpg
Bốn người trong gia đình cửa hàng mắt kính thoát nạn trong gang tấc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong tiệm mắt kính có bốn người đã may mắn thoát nạn trong gang tấc. Người dân xung quanh phải phụ đưa 4 người ra ngoài an toàn.

Nhớ lại vụ việc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng mắt kính) vẫn chưa hết hoảng hốt. Anh kể, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì giật mình vì tiếng động chát chúa. Hai con trai ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong. Khi chiếc xe ben húc vào, phần cabin chui tọt vào tiệm, ép chặt hai vợ chồng anh áp sát tường.

kto-tl_4.jpg
Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tai nạn.

“Lúc đó tôi sợ quá, đầu óc trống rỗng chẳng biết gì nữa. May mà có mấy anh em hàng xóm hô hoán rồi lao vào kéo cả nhà ra ngoài”, anh Quân nói.

Theo anh Quân, toàn bộ cửa tiệm cùng hàng hóa, máy móc kinh doanh kính mắt của gia đình bị xe ben đè nát. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và con số thiệt hại của tiệm mắt kính đang được công an làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn xe ben tông sập tiệm mắt kính ở TP HCM
#TNGT #kinh hoàng

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh trong vụ TNGT tại Thái Nguyên

Mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng CAND.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 tại Thái Nguyên khiến 2 người thương vong, trong đó có một chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

Xem chi tiết

Xã hội

TNGT nghiêm trọng ở Quảng Trị , ô tô con bị vò nát, 4 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

07de569d-dcc3-4605-99b9-5b753059761a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe con bị vò nát.
Xem chi tiết

Xã hội

97 người thương vong vì TNGT trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người tử vong, bị thương 56 người.

Chiều 2/1/2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương.

677253bba2b1c438f7b894c6.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới