Xe ben đâm vào tiệm mắt kính, 4 người thoát chết thần kỳ

Chiếc xe ben chạy trên bất ngờ mất lái, đâm sập dải phân cách bằng sắt rồi lao thẳng vào một tiệm mắt kính. Có 4 người bên trong thoát ra từ đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/7 trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Xuân, TP HCM. Thời điểm trên, xe ben do nam tài xế (chưa rõ danh tính) cầm lái chạy trên đường Tô Ngọc Vân, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn xe ben lao vào tiệm mắt kính

Khi đến khu vực thuộc phường Linh Xuân thì xe ben bất ngờ mất lái, lao qua trái, tông sập một đoạn dải phân cách bằng sắt ở giữa đường rồi lao sang phần đường đối diện, đâm thẳng vào tiệm mắt kính nằm sát đường. Cú tông mạnh khiến phần mặt tiền cửa hàng bị đổ sập, hư hỏng, nhiều vật dụng bên trong bị xô đổ. Người dân xung quanh nghe tiếng va chạm lớn đã chạy đến hỗ trợ.

Bốn người trong gia đình cửa hàng mắt kính thoát nạn trong gang tấc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong tiệm mắt kính có bốn người đã may mắn thoát nạn trong gang tấc. Người dân xung quanh phải phụ đưa 4 người ra ngoài an toàn.

Nhớ lại vụ việc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng mắt kính) vẫn chưa hết hoảng hốt. Anh kể, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì giật mình vì tiếng động chát chúa. Hai con trai ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong. Khi chiếc xe ben húc vào, phần cabin chui tọt vào tiệm, ép chặt hai vợ chồng anh áp sát tường.

Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tai nạn.

“Lúc đó tôi sợ quá, đầu óc trống rỗng chẳng biết gì nữa. May mà có mấy anh em hàng xóm hô hoán rồi lao vào kéo cả nhà ra ngoài”, anh Quân nói.

Theo anh Quân, toàn bộ cửa tiệm cùng hàng hóa, máy móc kinh doanh kính mắt của gia đình bị xe ben đè nát. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và con số thiệt hại của tiệm mắt kính đang được công an làm rõ.