Sản phụ tố liệt 2 chân sau sinh mổ, Bệnh viện nói không né tránh trách nhiệm

Sản phụ 28 tuổi ở Hà Nội phản ánh bị liệt hai chân sau ca mổ lấy thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngay sau đó, phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trước bài đăng của chị N.T.T.M. (28 tuổi) phản ánh tình trạng mất vận động hai chân sau ca phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Theo phản ánh của chị N.T.T.M., ngày 15/4/2026, chị nhập viện Bệnh viện Thanh Nhàn để sinh mổ chủ động trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Ca mổ do một bác sĩ thực hiện và một bác sĩ đảm nhiệm khâu gây tê. Khoảng 30 phút sau sinh, sản phụ được bác sĩ thực hiện thủ thuật giảm đau sau lưng. Chị M. cho biết quá trình này diễn ra khá lâu, bác sĩ phải chọc tới 2 lần và thực hiện khi hai chân chị vẫn còn ê tê do thuốc tê phẫu thuật trước đó.

Ảnh facebook bệnh nhân

Đáng chú ý, sáng ngày 16/4, chị M. đột ngột bị liệt hoàn toàn hai chân. “Em gọi bác sĩ liên tục nhưng chỉ có điều dưỡng xuống. Phải rất nhiều lần gọi mới có bác sĩ xuống và nhận được câu trả lời là do tác dụng phụ của thuốc tê, từ từ sẽ hết...”, chị M. chia sẻ trong bài đăng.

Người bệnh cho biết phải đến hơn 24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, chị mới được bác sĩ gây mê trực tiếp thăm khám, truyền thuốc và thực hiện các cận lâm sàng như chụp CT, MRI cột sống. Sau đó, tình trạng của chị vẫn không cải thiện. Gia đình quyết định chuyển sản phụ sang Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 18/4. Tại đây, chị M. được chẩn đoán viêm tủy và tổn thương rễ thần kinh sau gây tê tủy sống và gây tê.

Sau hơn 3 tháng điều trị phục hồi chức năng, tình trạng chị M. vẫn rất nặng, hai chân tê yếu và mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân. Biến cố khiến gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo khi người chồng phải nghỉ việc để chăm vợ cùng hai con nhỏ (một bé 2 tuổi, một bé sơ sinh phải dùng sữa ngoài). Chị M. cho biết, Bệnh viện Thanh Nhàn chỉ hỗ trợ 50 triệu đồng rồi dừng lại mà không giải thích rõ nguyên nhân hay nhận trách nhiệm đền bù thỏa đáng. Sản phụ mong muốn Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước những thông tin trên, Bệnh viện Thanh Nhàn đã có thông báo chính thức trên trang fanpage, gửi lời chia sẻ sâu sắc đến nỗi đau và những khó khăn mà sản phụ cùng gia đình đang phải đối mặt.

Về diễn biến chuyên môn, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết ngày 15/4/2026, sản phụ M. nhập viện phẫu thuật lấy thai chủ động theo đúng chỉ định. Ca mổ thành công, em bé chào đời khỏe mạnh. Sau phẫu thuật, người bệnh được thực hiện giảm đau ngoài màng cứng đúng quy trình và tiếp tục theo dõi.

Đến ngày 16/4, khi nhận thấy người bệnh bị giảm vận động hai chân, các bác sĩ khẳng định đã khẩn trương thăm khám, chụp MRI, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và mời chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia đánh giá. Kết quả hội chẩn tại thời điểm đó xác định chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa. Đến ngày 18/4, bệnh viện đã hoàn tất thủ tục chuyển viện sang Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.

Bệnh viện cũng đã cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và theo dõi hậu phẫu. Kết luận của Hội đồng chuyên môn nêu rõ: Đây là một tai biến y khoa không mong muốn. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hay giảm đau ngoài màng cứng; đồng thời chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng liệt của bệnh nhân.

Dưới góc độ khoa học, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin thêm, biến chứng thần kinh sau gây tê sản khoa là trường hợp rất hiếm gặp nhưng đã được y văn thế giới và Việt Nam ghi nhận. Theo công văn của Bệnh viện Bạch Mai gửi các cục, vụ thuộc Bộ Y tế và Hội Gây mê hồi sức Việt Nam, trong 3 năm gần đây, đơn vị này cũng đã ghi nhận 9 trường hợp biến chứng thần kinh nặng tương tự sau gây tê sản khoa.

Về công tác hỗ trợ, bệnh viện cũng cho biết, không né tránh trách nhiệm và luôn đồng hành cùng người bệnh. Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan đã có 3 buổi làm việc trực tiếp với gia đình (vào các ngày 21/4, 12/5 và 21/5/2026). Các bác sĩ của viện cũng đã sang BV Bạch Mai thăm hỏi, phối hợp chuyên môn để theo dõi điều trị. Trên tinh thần nhân văn, bệnh viện đã chủ động hỗ trợ một phần kinh phí điều trị trong phạm vi pháp luật cho phép, đồng thời cam kết sẵn sàng tiếp nhận sản phụ trở lại điều trị phục hồi khi gia đình có nhu cầu...