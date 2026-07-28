Mối lo ngại khi nhiều bạn trẻ ngành Y 'bất chấp' để câu view

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng trước hàng loạt vụ việc các sinh viên, thực tập sinh ngành Y tự tay sản xuất và đăng tải những nội dung phản cảm lên các nền tảng mạng xã hội.

Bệnh viện – nơi vốn đại diện cho sự sống, lòng nhân ái và sự tôn nghiêm – lại đang bị một bộ phận bạn trẻ biến thành "sân khấu" cho những trò đùa được cho là vô cảm. Những hành vi lệch chuẩn này không chỉ dừng lại ở sự bồng bột cá nhân, mà đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về thái độ ứng xử và y đức của một bộ phận người trẻ học ngành Y hiện nay.

Livestream chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" người tương tác

Sự việc đầu tiên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, liên quan đến hai sinh viên năm thứ tư ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang trong kỳ thực tập tại bệnh viện.

Ngồi ngay tại quầy đón tiếp, hai sinh viên này vừa livestream vừa có những lời lẽ thiếu chuẩn mực: một người nhiều lần chửi tục, thậm chí dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận trái ý, trong khi người còn lại cười cợt, hưởng ứng.

Đình chỉ hai nữ sinh y khoa livestream chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc". Ảnh chụp màn hình.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và gây bức xúc lớn trong dư luận vì địa điểm quay là môi trường bệnh viện - nơi lẽ ra phải nghiêm túc, chuyên nghiệp - nhưng lại bị biến thành sân khấu cho những phát ngôn phản cảm.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc hướng dẫn thực tập, trả hai sinh viên về trường để xử lý. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết sẽ họp hội đồng kỷ luật, khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không chỉ dừng ở mức nhắc nhở.

Dằn mặt bệnh nhân: Dọa xếp giường góc khuất, lấy ven trật 3 lần

Chưa đầy 24 giờ sau sự việc hai nữ sinh ngành Y nói trên, dư luận lại tiếp tục dậy sóng với một đoạn clip khác. Trên tài khoản TikTok "Nhà có 2 áo blouse", một nữ sinh mặc trang phục y tế tự quay video, dựng lên tình huống giả định: bị bệnh nhân mắng "Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu", rồi tuyên bố sẽ "trả đũa" bằng cách xếp giường cho bệnh nhân ở trong góc và lấy ven trật ba lần.

Đoạn clip kèm dòng caption mang tính "dằn mặt" và các hashtag giải trí, nhanh chóng thu về gần 10.000 lượt thả tim cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận trước khi chủ tài khoản xóa video và khóa các trang mạng xã hội.

Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Trường Đại học Y Hà Nội sau đó xác nhận người đăng clip là sinh viên năm thứ hai ngành Hộ sinh. Thời điểm đăng video, nữ sinh này đang trong kỳ nghỉ hè, không tham gia thực tập tại bệnh viện. Đại diện nhà trường cho biết sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với sinh viên, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý liên quan, đồng thời khẳng định nhà trường không chấp nhận những tư tưởng, phát ngôn như vậy.

Cộng đồng mạng bức xúc

Cả hai vụ việc đều vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, dù chỉ là "làm nội dung" giải trí, việc mang sức khỏe, sự an toàn của bệnh nhân ra đùa giỡn hay đe dọa là điều không thể chấp nhận được ở những người đang theo học ngành Y - một nghề đòi hỏi y đức và trách nhiệm cao.

Không ít người từng có trải nghiệm bị lấy ven hỏng đã lên tiếng chia sẻ lại cảm giác đau đớn của bản thân, đồng thời bày tỏ sự bất an khi nghĩ tới viễn cảnh những sinh viên như vậy trở thành bác sĩ, điều dưỡng trong tương lai.

Cả hai vụ việc đều vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng y đức cần được rèn giũa trước cả kiến thức chuyên môn, và các trường đào tạo cần siết chặt hơn việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cũng như quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho sinh viên.

Nhiều tài khoản thẳng thắn chia sẻ: "Nhìn những clip này mà rùng mình. Đặt tính mạng, sức khỏe của mình vào tay những người xem việc tiêm thuốc độc hay lấy ven trật là trò đùa thì thật sự quá đáng sợ". Một bộ phận đông đảo cư dân mạng cũng yêu cầu các nhà trường và cơ sở y tế phải vào cuộc xác minh, xử lý thật nghiêm minh, thậm chí đuổi học để làm gương, trả lại sự nghiêm túc cho môi trường Y khoa.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước những lời lẽ thiếu chuẩn mực của 2 nữ sinh ngành y. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh sự phẫn nộ, cũng có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của việc chạy theo trào lưu mạng xã hội một cách thiếu suy nghĩ, khi ranh giới giữa "đùa vui" để câu tương tác và sự vô cảm với người bệnh ngày càng bị xóa nhòa ở một bộ phận giới trẻ.

Tiktok hiện nay đang là một trong những nền tảng mạng xã hội thu hút số lượng người dùng nhất, đặc biệt là giới trẻ thông qua những video ngắn với nội dung mới lạ, hấp dẫn. Chính vậy, nhiều bạn trẻ đã "bất chấp" để có được lượt xem, lượt tương tác cao, sẵn sàng dựng chuyện, phóng đại tình huống, thậm chí biến chính môi trường mình đang học tập, làm việc thành "kịch bản" giật gân "hút view", hút tương tác.

Đừng để "content độc hại" hạ thấp uy tín ngành Y

Không phải mọi khoảnh khắc trong đời sống đều có thể trở thành nguyên liệu cho một đoạn video "gây bão". Có những không gian, như phòng bệnh, quầy đón tiếp hay chính mũi kim tiêm, vốn dĩ đã mang sẵn trong nó nỗi lo lắng, sự yếu đuối và niềm tin tuyệt đối mà người bệnh gửi gắm.

Khi những điều ấy bị đem ra làm trò tiêu khiển, dù chỉ bằng lời nói và trên một chiếc điện thoại, thứ bị tổn thương không chỉ là cảm xúc nhất thời của một cá nhân, mà là cả niềm tin âm thầm mà xã hội vẫn dành cho tấm áo blouse trắng.

Sâu xa hơn, hai sự việc này cũng là tấm gương phản chiếu một khoảng trống trong quá trình đào tạo: dường như ở đâu đó, việc dạy nghề đang đi trước việc dạy người. Sinh viên được huấn luyện để thành thạo kỹ thuật, để thuộc lòng quy trình, nhưng lại chưa được trang bị đủ để hiểu rằng mỗi hành vi của mình, kể cả trên mạng xã hội, đều mang theo trọng lượng của cả một nghề nghiệp.

Y đức không phải là một môn học có thể ôn trước kỳ thi rồi quên đi, mà là thứ cần được nuôi dưỡng thành phản xạ tự nhiên, ngay từ những năm đầu bước chân vào giảng đường, để đến khi khoác áo blouse bước vào phòng bệnh, người ta không còn phải "học cách" tôn trọng bệnh nhân, mà tôn trọng đã trở thành bản năng.

Những câu chuyện nói trên còn là lời cảnh tỉnh cho một thói quen chung của không ít người trẻ hiện nay: đo giá trị bản thân bằng lượt xem, lượt thích, sẵn sàng đánh đổi sự tử tế để đổi lấy vài phút chú ý thoáng qua trên mạng.

Đằng sau mỗi đoạn clip "viral" là một con người thật, một nỗi đau thật, một niềm tin thật có thể bị tổn thương. Nếu không sớm nhận ra điều đó, những sự việc tương tự sẽ còn tiếp diễn, không chỉ trong ngành y mà ở bất cứ nơi nào người ta đặt việc câu view lên trên sự tôn trọng dành cho con người.