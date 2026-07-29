Lâm Đồng phấn đấu vượt chỉ tiêu về nhà ở xã hội cho công nhân trong năm 2026

Sáng 28/7/2026, trong chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với 160 đại biểu công đoàn tiêu biểu, đoàn viên và người lao động trên địa bàn, vấn đề nhà ở xã hội cùng các chính sách an sinh thiết thực đã trở thành trọng tâm thu hút sự chú ý. Đây là buổi đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với lực lượng lao động kể từ khi tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành chức năng đã giải đáp chi tiết nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Liên quan đến nhu cầu nhà ở xã hội, ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin: Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh Lâm Đồng hoàn thành 1.787 căn nhà ở xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành 642 căn và dự kiến đến cuối năm sẽ đưa vào sử dụng 1.935 căn, vượt 8,3% kế hoạch được giao. Đối với người lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực xã Hàm Kiệm, Tuyên Quang, đại diện Sở Xây dựng hướng dẫn liên hệ trực tiếp với 02 chủ đầu tư để xem xét giải quyết. Trong giai đoạn 2027–2030, Sở Xây dựng đã trình kế hoạch hoàn thành thêm 6.452 căn nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp Phú Hội, Sông Bình, Hàm Kiệm I và II.

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoàn thành 1.935 căn nhà ở xã hội vào cuối năm 2026, vượt 8,3% chỉ tiêu được giao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho công nhân lao động.

Bên cạnh giải pháp về nhà ở, buổi đối thoại cũng ghi nhận và phản hồi các đề xuất liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, việc làm, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, thiết chế văn hóa và công tác sinh hoạt Đảng trong doanh nghiệp.

Theo số liệu do ông Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy công bố, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 28.600 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 167.000 lao động. Tổ chức Công đoàn hiện quản lý hơn 95.000 đoàn viên tại hơn 1.000 công đoàn cơ sở.

Tổng kết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP quý II/2026 của tỉnh đạt 9,22% (xếp thứ 14/34 toàn quốc), tính chung 6 tháng đầu năm đạt 7,9% (xếp thứ 24/34 toàn quốc), cao hơn 2 điểm % so với mức bình quân trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Lâm Đồng đã thu hút 51 dự án đầu tư mới và 33 dự án điều chỉnh với tổng vốn đăng ký khoảng 200.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng tái tạo. Lĩnh vực du lịch ghi nhận gần 12 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong hai ngày 25 và 26/7/2026, dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông trên địa bàn đã cho ra mẻ nhôm đầu tiên. Địa phương cũng đã hoàn thành khánh thành, đưa vào sử dụng Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại khu vực Tây Lâm Đồng.

Trong công tác cải cách hành chính, chỉ số PAR INDEX của Lâm Đồng đạt 92,22 điểm (xếp thứ 7/34); chỉ số hài lòng SIPAS đạt 84,31% (xếp thứ 12 toàn quốc); tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 82%; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99%; Chỉ số Chính quyền kiến tạo đứng thứ 2 toàn quốc. Ở lĩnh vực y tế, số người khám sức khỏe và khám chữa bệnh BHYT đạt 2 triệu người, tương ứng tỷ lệ 50,10%.

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết gắn liền với việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống người lao động. Nhìn về các tháng cuối năm 2026, tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 35.000 tỷ đồng (tăng 10% so với dự toán). Bí thư Tỉnh ủy cam kết mọi chính sách phát triển của tỉnh đều hướng tới mục tiêu mang lại sự thụ hưởng rõ rệt và hạnh phúc cho Nhân dân.

Chương trình đối thoại diễn ra hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ; Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Thị Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phú Hoàng.