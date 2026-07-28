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Bé trai nhanh trí cứu em nhỏ rơi xuống nước bằng xe scooter

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Bé trai nhanh trí cứu em nhỏ rơi xuống nước bằng xe scooter

Bé trai 11 tuổi đang nhận được vô số lời khen vì hành động nhanh trí giúp em mình khỏi đuối nước trong gang tấc.

Trường Hân t/h
#đuối nước #kỹ năng sống #cứu trẻ #hành động dũng cảm #kỹ năng phòng chống #bảo vệ trẻ nhỏ

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