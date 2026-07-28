Bộ GD&ĐT lên kế hoạch thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, chia nhiều đợt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chia thành các đợt trong năm, sử dụng công nghệ tự động và AI để đảm bảo công bằng, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.

Bộ GD&ĐT vừa hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026–2036, tính toán chia kỳ thi thành nhiều đợt trong năm, tổ chức theo môn thi riêng và có các bài thi tổng hợp, hướng tới một kỳ thi chuẩn hóa quốc gia an toàn, chất lượng.

Điểm cốt lõi của đề án là việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tự động hóa tối đa các công đoạn, giảm thiểu sự can thiệp chủ quan của con người. Theo đó, hệ thống sẽ triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật như mã hóa dữ liệu, tự động phân phối và chấm bài, giám sát trạng thái máy thi để phát hiện bất thường, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Đáng chú ý, kỳ thi sẽ được tính toán để chia thành nhiều đợt trong năm, tổ chức theo môn thi riêng hoặc bài thi tổng hợp thay vì diễn ra đồng loạt một lần như trước đây. Hiện tại, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện giai đoạn vừa qua để hoàn thiện phương án mới này.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Đánh giá về chủ trương trên, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và cho rằng việc chia nhỏ kỳ thi thành nhiều đợt mang lại những lợi thế chiến lược cho ngành giáo dục. Thay vì phải huy động một lượng nhân lực khổng lồ trên cả nước cùng lúc, mô hình này giúp tập trung tối đa nguồn lực, phương tiện kỹ thuật và lực lượng giám sát cho từng đợt thi, tạo tiền đề vững chắc cho lộ trình thi trên máy tính.

Đồng thời, việc phân chia lịch thi linh hoạt theo cụm địa phương sẽ giúp né tránh rủi ro thời tiết vùng miền, hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng nếu chẳng may xảy ra sự cố kỹ thuật hay lộ lọt đề thi. Đặc biệt, công tác phối hợp coi thi và kiểm tra chéo giữa các trường đại học sẽ giúp nâng cao tính độc lập và độ tin cậy của kết quả.

Tuy nhiên, ông Vinh cũng lưu ý điều kiện tiên quyết để vận hành thành công mô hình này là phải sở hữu một ngân hàng câu hỏi đủ lớn, các đề thi phải được chuẩn hóa và quy đổi về cùng một thang đo năng lực để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối cho mọi thí sinh giữa các đợt thi khác nhau.