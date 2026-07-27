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Xã hội

Đề xuất bố trí làn đường dành riêng cho xe vượt trên cao tốc

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất đề xuất bố trí làn đường dành riêng cho xe vượt trên cao tốc.

Thiên Tuấn

Ngày 27/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất nhiều giải pháp về quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ theo hướng an toàn, hiện đại.

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Đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc. Ảnh: internet.

Theo Cục CSGT, trên các tuyến cao tốc có từ hai làn xe trở lên, vẫn còn tình trạng một số tài xế, chủ yếu là xe tải và xe khách, chạy tốc độ thấp nhưng bám làn sát dải phân cách giữa, gây cản trở dòng xe phía sau. Hành vi này khiến giao thông ùn ứ kéo dài, đồng thời gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông.

Đại diện Cục CSGT cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện chạy chậm phải đi về làn bên phải theo chiều lưu thông. Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả tình trạng cố tình bám làn trái, cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp cùng các quy định chặt chẽ hơn.

Theo cơ quan này, trên cơ sở đề xuất của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện, cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Giải pháp bước đầu giúp các phương tiện lưu thông thông suốt hơn, giảm tình trạng ùn ứ.

Để bảo đảm giao thông trên cao tốc thông suốt, an toàn, Cục CSGT đề xuất và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới. Theo đó, làn sát dải phân cách giữa sẽ được quy định là làn đường dành cho xe vượt.

Theo đề xuất, làn này chỉ dành cho phương tiện có nhu cầu vượt. Khi lưu thông ở làn bên phải và gặp xe phía trước chạy chậm hơn (nhưng không dưới tốc độ tối thiểu), tài xế được phép chuyển sang làn vượt để vượt xe. Sau khi vượt xong, phương tiện phải trở lại làn bên phải, việc chuyển làn phải tuân thủ đúng quy định.

Cục CSGT nhấn mạnh các phương tiện không được lưu thông liên tục trên làn vượt.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề xuất thay đổi quy định về dừng, đỗ xe. Theo đó, phương tiện chỉ được phép dừng, đỗ tại những vị trí có biển báo cho phép, thay vì được dừng, đỗ ở hầu hết các nơi như hiện nay, ngoại trừ các vị trí có biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc cấm dừng và đỗ.

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#cao tốc #CSGT #đề xuất #giao thông #làn đường

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