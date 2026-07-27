Nữ sinh ngành Y gây tranh cãi vì dọa lấy ven bệnh nhân trật 3 lần

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết sẽ xem xét xử lý nữ sinh đăng video có nội dung "lấy ven trật 3 lần" bệnh nhân sau khi clip gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn video với nội dung được cho là "trả đũa" bệnh nhân lan truyền trên mạng xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội đã xác minh người đăng là sinh viên của trường và cho biết sẽ xử lý theo quy định.

Bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội thu hút nhiều ý kiến trái chiều trước khi được xóa. (Ảnh: MXH).

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, xác nhận người đăng tải nội dung gây tranh cãi là T.T.T.L., sinh viên năm thứ hai ngành Hộ sinh (khóa 2024-2028).

Theo lãnh đạo nhà trường, nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè và không tham gia thực tập tại bệnh viện. Sáng 27/7, sinh viên này đã chủ động báo cáo sự việc, thừa nhận bản thân là người đăng bài và bày tỏ tâm lý lo lắng sau khi nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội có gắn vị trí Trường Đại học Y Hà Nội đăng tải video với nội dung: "Bệnh nhân mắng mình: 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu'. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng phát ngôn trên không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người học ngành y. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa bài đăng và khóa tài khoản mạng xã hội.

PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết nhà trường sẽ xem xét kỷ luật nghiêm đối với nữ sinh, đồng thời đánh giá trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong công tác quản lý. Theo ông, Trường Đại học Y Hà Nội không chấp nhận những phát ngôn hay suy nghĩ đi ngược chuẩn mực nghề nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường cũng đặt vấn đề về tính xác thực của nội dung video khi cho rằng sinh viên năm hai ngành Hộ sinh chưa được giao thực hiện các công việc như sắp xếp giường bệnh hay lấy ven cho bệnh nhân trong quá trình đào tạo. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được xác minh để làm rõ.

Đây không phải vụ việc duy nhất liên quan đến phát ngôn phản cảm của sinh viên ngành y gây chú ý trong những ngày gần đây. Trước đó, hai sinh viên ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng gây bức xúc khi livestream với nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực, trong đó có phát ngôn dọa "tiêm thuốc độc" người xem.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên và bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định.