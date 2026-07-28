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Xã hội

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Lâm Đồng,cơ sở bị tạm dừng hoạt động

Sau ăn bánh mì tại một cơ sở ở Lâm Đồng, 84 người xuất hiện triệu chứng tiêu hóa, cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động để điều tra nguyên nhân

Bình Nguyên

Chiều 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang điều trị 28 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Nam Ban Lâm Hà. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25 đến 26/7, nhiều khách hàng mua bánh mì tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate M.T., thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà. Sau đó, 84 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, sốt và đến các cơ sở y tế điều trị. Trong đó, còn 37 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà (7 người) và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (30 người), số còn lại đã xuất viện.

Bệnh nhân nghi ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh nguồn SGGP
Bệnh nhân nghi ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh nguồn SGGP

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đơn vị nhận báo cáo từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ hôm 26/7 đến nay với các triệu chứng tiêu hóa. Bước đầu được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tiếp tục theo dõi để xác định nguyên nhân có thể do ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác đến hiện trường để điều tra. Qua xác minh ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cơ sở này vào sáng 25 và 26/7. Trong 2 ngày, chủ cơ sở bán khoảng 110 ổ bánh mì.

Các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm: Thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

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#ngộ độc thực phẩm #Lâm Đồng #bánh mì #sức khỏe cộng đồng #an toàn vệ sinh thực phẩm

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