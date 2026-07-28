“Đạo chích” chuyên trộm vàng lĩnh 11 năm tù

Với cáo buộc tội "Trộm cắp tài sản", Nguyễn Duy Nhật bị Toà án Nhân dân khu vực 1 – Huế tuyên phạt 11 năm tù giam.

Ngày 28/7, Toà án Nhân dân khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo bản cáo trạng, do đầu tư vào thị trường tiền ảo (Crypto) bị thua lỗ, Nhật rơi vào cảnh nợ nần, vay tiền của nhiều người ngoài xã hội nhưng mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo và phục vụ nhu cầu cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, bị cáo đã nhiều lần lén lút đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP Huế để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vụ trộm đầu tiên xảy ra ngày 13/6/2025, tại tiệm vàng Kim Liên Chinh ở chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy. Nhật đột nhập lấy 12 nhẫn vàng tây (vàng 610) cùng nhiều trang sức bạc rồi bán lấy 44 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Nhật tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Đến ngày 10/7/2025, bị cáo tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, lấy 7 dây chuyền vàng tây cùng nhiều trang sức bạc và bán được 65 triệu đồng.

Nghiêm trọng nhất là vụ trộm xảy ra ngày 21/7/2025 tại tiệm vàng Thành 41, ki-ốt số 10 chợ Cống, phường Vỹ Dạ. Lợi dụng sơ hở, Nhật lấy trộm khoảng 700 mẫu trang sức bằng vàng và vàng trắng các loại (12K, 14K, 18K, 24K) của vợ chồng anh Hồ Hải Ký và chị Phạm Thị Diệu Huyền, có tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Nhật mang 19 loại trang sức vàng đến tiệm vàng Kim Yến Yến tại chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bán được 286 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Theo cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt qua ba vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".