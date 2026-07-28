Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Theo Cục CSGT, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về hành vi vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể.

Thiên Tuấn

Ngày 28/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong cuộc làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Cục CSGT đã đề nghị trong tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

anh-chup-man-hinh-2026-07-28-luc-161506.png
Đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe. Ảnh: Internet.

Theo thống kê, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do hành vi mượn làn đường ngược chiều để vượt xe. Các vụ tai nạn do lỗi này chiếm trung bình 15% trên tổng số các vụ tai nạn đường bộ.

Cục CSGT phân tích, người lái xe điều khiển phương tiện thường có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Hành vi này lâu dần đã hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu "xếp hàng", có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt. Điều này dẫn đến nhiều tài xế vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt.

Thời gian qua, nhiều trường hợp vượt ẩu diễn ra tràn lan ngay cả trên những cung đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới.

Do đó, theo Cục CSGT, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về hành vi vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể (đường hẹp không đảm bảo an toàn, đường quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế…).

Ngoài ra, cần quy định vượt xe chỉ được thực hiện thông qua hình thức chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Để khắc phục ngay những nguy hiểm do vượt xe tại các đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#giao thông #vạch liền #ngược chiều #CSGT #mượn làn

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Ninh triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh ngay năm học 2026-2027

Dự án sử dụng xe buýt điện của Quảng Ninh nhằm đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc, thúc đẩy giao thông xanh cho học sinh các cấp tại Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu...

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2662/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Theo đề án, việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện được xác định là giải pháp đồng bộ nhằm phát triển giao thông xanh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm phương tiện cá nhân và ùn tắc tại khu vực trường học, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng cho học sinh.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan tai nạn 3 thiếu niên đi xe máy tử vong

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT thông tin, đã phối hợp cùng lực lương chức năng điều tra tạm giữ 6 đối tượng liên quan vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong.

Từ một vụ việc có dấu hiệu do tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 thiếu niên tử vong, cơ quan chức năng vào cuộc phối khẩn trương điều tra và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.

Theo đó, lúc 1h15 ngày 13/7, Trực ban Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông trước số nhà 234 Nguyễn Chí Thanh (thuộc tổ 7, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 nạn nhân đi trên cùng 1 xe máy tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề xuất bố trí làn đường dành riêng cho xe vượt trên cao tốc

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất đề xuất bố trí làn đường dành riêng cho xe vượt trên cao tốc.

Ngày 27/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất nhiều giải pháp về quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ theo hướng an toàn, hiện đại.

tim-hieu-ve-tuyen-duong-cao-toc-ha-noi-quang-ninh.jpg
Đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc. Ảnh: internet.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới