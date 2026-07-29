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[GALLERY] Dự án chống ngập tạo điểm nhấn cảnh quan trên tuyến Vành đai 2,5

Xã hội

[GALLERY] Dự án chống ngập tạo điểm nhấn cảnh quan trên tuyến Vành đai 2,5

Đường Xuân Tảo trên tuyến Vành đai 2,5 (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang khoác lên diện mạo mới sau khi dự án chống ngập hoàn thành.

Đường Xuân Tảo dài khoảng 2,4 km, rộng 8 làn xe, là tuyến giao thông quan trọng kết nối đường Hoàng Quốc Việt với khu Ngoại giao đoàn và khu đô thị Tây Hồ Tây. Trước đây, khu vực này là "điểm đen" ngập úng sau mỗi trận mưa lớn.
Đường Xuân Tảo dài khoảng 2,4 km, rộng 8 làn xe, là tuyến giao thông quan trọng kết nối đường Hoàng Quốc Việt với khu Ngoại giao đoàn và khu đô thị Tây Hồ Tây. Trước đây, khu vực này là "điểm đen" ngập úng sau mỗi trận mưa lớn.
Từ đầu năm 2026, chính quyền phường Nghĩa Đô đã quyết liệt xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng dọc tuyến đường Xuân Tảo đề triển khai dự án chống ngập khẩn cấp.
Từ đầu năm 2026, chính quyền phường Nghĩa Đô đã quyết liệt xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng dọc tuyến đường Xuân Tảo đề triển khai dự án chống ngập khẩn cấp.
Hệ thống mương hở tiêu thoát nước trên đường Xuân Tảo cũng góp phần giảm úng ngập cho các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và khu vực đường Võ Chí Công.
Hệ thống mương hở tiêu thoát nước trên đường Xuân Tảo cũng góp phần giảm úng ngập cho các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và khu vực đường Võ Chí Công.
Sau khi dự án chống ngập hoàn thành, toàn bộ khu vực được cải tạo đồng bộ về mặt cảnh quan, tạo nên điểm nhấn mới trên trục Vành đai 2,5.
Sau khi dự án chống ngập hoàn thành, toàn bộ khu vực được cải tạo đồng bộ về mặt cảnh quan, tạo nên điểm nhấn mới trên trục Vành đai 2,5.
Hệ thống vỉa hè, lan can, cây xanh được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.
Hệ thống vỉa hè, lan can, cây xanh được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.
Dọc tuyến đường Xuân Tảo được bố trí điểm đón trả khách xe đưa đón sân bay, điểm đỗ xe không dùng tiền mặt...
Dọc tuyến đường Xuân Tảo được bố trí điểm đón trả khách xe đưa đón sân bay, điểm đỗ xe không dùng tiền mặt...
Trong những trận mưa lớn gần đây, đường Xuân Tảo không xuất hiện tình trạng ngập úng, người dân rất phấn khởi.
Trong những trận mưa lớn gần đây, đường Xuân Tảo không xuất hiện tình trạng ngập úng, người dân rất phấn khởi.
Một đoạn đường Xuân Tảo đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Một đoạn đường Xuân Tảo đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Đường Vành đai 2,5 từng bước được đầu tư đồng bộ không chỉ phát huy vai trò kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô mà còn trở thành trục cảnh quan đô thị mới, góp phần định hình không gian phát triển xanh, hiện đại của Thủ đô.
Đường Vành đai 2,5 từng bước được đầu tư đồng bộ không chỉ phát huy vai trò kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô mà còn trở thành trục cảnh quan đô thị mới, góp phần định hình không gian phát triển xanh, hiện đại của Thủ đô.
Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
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#dự án chống ngập #đường xuân tảo #vành đai 2 #5 hà nội #dự án trọng điểm #phường nghĩa đô

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