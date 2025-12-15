Đà Nẵng: Phan Ngọc Wood liên tiếp được chỉ định thầu thiết bị giáo dục tiền tỷ

Chỉ trong thời gian ngắn của tháng 12/2025, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood đã liên tiếp được Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phê duyệt chỉ định thầu rút gọn 2 gói thầu mua sắm thiết bị trường học với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại TP Đà Nẵng diễn ra sôi động với nhiều gói thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông Nông nghiệp Đà Nẵng), Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood (Phan Ngọc Wood) đã liên tiếp được xướng tên ở hai gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Liên tiếp được chỉ định thầu "tiền tỷ"

Cụ thể, theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 02/12/2025, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA Giao thông Nông nghiệp Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1142/QĐ-BCTGT&NN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết bị phòng stem.

Đây là gói thầu thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị các trường mầm non theo Đề án đầu tư thiết bị phục vụ dạy học giai đoạn 2023-2025 của UBND quận Hải Châu. Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được chỉ định là Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood.

Giá trúng thầu là 1.545.268.000 đồng, giảm khoảng 5% so với giá dự toán gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Chưa dừng lại ở đó, cùng trong đợt này theo dữ liệu ghi nhận ngày 02 tháng 12 năm 2025, ông Nguyễn Minh Huy tiếp tục ký Quyết định số 1141/QĐ-BCTGT&NN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết bị khác.

Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị các trường THCS theo Đề án đầu tư thiết bị phục vụ dạy học giai đoạn 2023-2025 của UBND quận Hải Châu. Phan Ngọc Wood tiếp tục là đơn vị được chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu là 1.528.141.000 đồng. Mức giá này giảm khoảng 6,81% so với giá dự toán.

Như vậy, chỉ tính riêng hai gói thầu "Thiết bị phòng stem" và "Thiết bị khác" do Ban QLDA Giao thông Nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Phan Ngọc Wood đã được trao tổng giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ đồng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thường nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu cấp bách hoặc có quy mô nhỏ theo quy định, tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tiếp được chỉ định 2 gói thầu có giá trị tiền tỷ trong cùng một thời điểm cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và cơ hội cho các nhà thầu khác.

Ảnh minh hoạ

Năng lực của Phan Ngọc Wood ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood được thành lập ngày 11/01/2018, có mã số doanh nghiệp 0401874559. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hiện đóng tại: Thửa đất số 103, Tờ bản đồ số 160, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Người đại diện pháp luật là ông Phan Thắng, chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Phan Ngọc Wood đã tham gia khoảng 86 gói thầu, trong đó trúng 39 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 64,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 là một năm "bội thu" của nhà thầu này khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị trên địa bàn Đà Nẵng. Không chỉ trúng thầu độc lập, Phan Ngọc Wood còn tham gia các liên danh để trúng các gói thầu có giá trị lớn hơn.

Điển hình, ngày 03/10/2025, nhà thầu này trong vai trò liên danh chính đã trúng gói thầu Thi công xây dựng + Thiết bị do Sở Nông Nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng mời thầu, với giá trị hơn 8,4 tỷ đồng. Trước đó, ngày 08/08/2025, Phan Ngọc Wood cũng trúng gói thầu Xây lắp, thiết bị và thu hồi vật tư (thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) với giá trị gần 9,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng "phủ sóng" tại nhiều gói thầu quy mô nhỏ (dưới 1 tỷ đồng) tại các đơn vị như: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (sơn sửa mặt tiền), Trường THPT Ông Ích Khiêm (mua sắm bàn ghế), UBND phường Hòa Quý, UBND phường Hòa Thuận Tây...

Việc Phan Ngọc Wood xuất thân là một doanh nghiệp có thế mạnh về sản xuất đồ gỗ, nội thất (thể hiện qua tên gọi và ngành nghề kinh doanh ban đầu) nhưng nay mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục chuyên sâu (như thiết bị phòng STEM) và thi công xây lắp cho thấy sự chuyển mình đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng thực tế của các thiết bị chuyên dùng dạy học hiện đại có đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe hay không là vấn đề cần được chủ đầu tư giám sát chặt chẽ, nhất là khi nhà thầu được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu.

Trao đổi về vấn đề chỉ định thầu rút gọn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (như Nghị định 214/2025/NĐ-CP) quy định rất rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian nhưng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về năng lực của nhà thầu được chọn cũng như đảm bảo giá gói thầu tiết kiệm, hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Việc chia nhỏ các gói thầu (nếu có) để áp dụng chỉ định thầu là hành vi bị nghiêm cấm."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, việc lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự là then chốt. Với các gói thầu mua sắm thiết bị đặc thù như thiết bị giáo dục, STEM, năng lực kỹ thuật và chế độ bảo hành, hướng dẫn sử dụng quan trọng hơn cả giá thấp. Dư luận có quyền giám sát việc các chủ đầu tư 'chọn mặt gửi vàng' có đúng địa chỉ hay không."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.