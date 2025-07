Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Huỳnh Như (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) và Danh Lợi (SN 2004, ngụ TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can.