Nhận được tin nhắn này, người dân phải báo ngay cho công an

Người dân nếu nhận được các tin nhắn, yêu cầu chuyển khoản bất thường cần lập tức trình báo để tránh mất tiền oan.

Thời gian qua Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy thủ đoạn này.

Thủ đoạn tinh vi

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các website, trang Facebook có giao diện tượng tự trang chính thức của các resort, khách sạn, các công ty du lịch. Sau đó, đối tượng đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận “ảo” để tạo uy tín, tiếp cận người dùng.

Sau khi có người đặt và thanh toán tiền đặt cọc, các đối tượng đưa lý do như: thông báo ghi nhầm nội dung chuyển khoản; bị treo tiền trên hệ thống... yêu cầu bị hại chuyển tiền lại nhiều lần theo hướng dẫn để đặt phòng, lấy vé, lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Mới đây, chị N (SN 1996; trú tại Hà Nội) đến Công an phường Ngọc Hà trình báo việc bị lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng. Chị N cho biết, do có nhu cầu đi du lịch Cát Bà, chị đã lên mạng tìm đặt phòng.

Khi thấy một trang facebook giới thiệu về khu du lịch Cát Bà, chị N đã nhắn tin và được hướng dẫn đặt cọc 50% giá trị combo du lịch. Do tin tưởng, chị đã chuyển khoảng 6 triệu đồng nhưng bên khách sạn lại báo chị chuyển khoản sai và yêu cầu chuyển lại. Chị chuyển thêm lần nữa thì đối tượng thông báo vẫn chưa được và tiếp tục hướng dẫn chị thực hiện lại thao tác. Nghi ngờ bị lừa, chị N đã dừng lại thì các đối tượng cũng chặn toàn bộ liên lạc với chị.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), điểm chung trong các vụ lừa đảo đặt tour du lịch là việc kẻ xấu tận dụng tâm lý ham ưu đãi của người dùng.

"Các đối tượng không cần sử dụng kỹ thuật tấn công phức tạp, mà chỉ cần đánh vào tâm lý: ai cũng muốn có vé rẻ, phòng khách sạn đẹp, dịch vụ tốt trong mùa cao điểm. Từ đó, chúng tạo ra các kịch bản hấp dẫn bằng fanpage, website giả, khiến người dùng tự nguyện rơi vào bẫy", ông Sơn phân tích.

Tỉnh táo kiểm tra nguồn gốc tài khoản

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín (như: Booking, Agoda, Traveloka...).

- Kiểm tra kỹ thông tin, tính minh bạch fanpage đăng bài đặt phòng du lịch, các fanpage lừa đảo thường mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần.

- Không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước các Fanpage giả mạo thông tin khách sạn, phòng nghỉ du lịch.

Thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin kỹ về vị trí, cơ sở vật chất của nơi ở cũng như lai lịch của người cung cấp. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh được độ uy tín của đối tượng.

Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ nguồn gốc của tài khoản; tính xác thực của đối tượng trước khi tiếp nhận bất cứ thông tin nào. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan Công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Ông Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo: “Tấn công lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục hoành hành trong năm 2025. Bên cạnh các biện pháp từ cơ quan quản lý, người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác, kỹ năng an toàn khi tham gia không gian mạng. Không chia sẻ thông tin cá nhân với những người không quen biết hoặc dịch vụ không tin tưởng. Cần xác minh kỹ lưỡng bất kỳ cuộc gọi hay trao đổi nào liên quan đến chuyển tiền. Sử dụng ứng dụng phòng chống lừa đảo nTrust để lọc và ngăn chặn các số điện thoại lừa đảo, website độc hại”.

nTrust là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, sử dụng cho điện thoại thông minh (smartphone), giúp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web (link) và mã QR.

Theo số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam cho thấy, chỉ trong năm ngoái, thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã lên tới 18.900 tỷ đồng, trong đó riêng mùa hè chiếm 18% các vụ, mùa đông là 28%.

"Nếu thấy ưu đãi quá hấp dẫn, đặc biệt là trong mùa cao điểm, cần đặt câu hỏi nghi vấn. Hãy xác minh thông tin từ nhiều nguồn, không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, không click vào link lạ, kiểm tra kỹ lịch sử fanpage và xác thực tên miền website", ông Sơn nói.

Dự án Chống lừa đảo vừa cập nhật website phiên bản mới, bổ sung chatbot và công cụ AI để nhận diện trang lừa đảo trên Internet. Người dùng có thể truy cập website chongluadao.vn và nhập đường link cần kiểm tra. Hệ thống sẽ đối chiếu đường dẫn với cơ sở dữ liệu của Chống lừa đảo và đối tác bên thứ ba, sau đó trả kết quả nếu website an toàn, nguy hiểm hoặc không có dữ liệu rõ ràng. Nếu muốn sử dụng AI, chỉ cần nhấn Phân tích thêm bằng AI. Lúc này, công cụ sẽ phân tích website dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như tên miền đáng ngờ, nội dung bất hợp pháp, chứa đường link rủi ro, sử dụng hosting bất thường... Từ những dữ liệu trên, AI sẽ tổng hợp các yếu tố và đưa ra đánh giá rủi ro theo thang điểm 10. Những chi tiết đáng ngờ về thông tin, hình ảnh trên website cũng được phân tích và hiển thị trên trang kết quả. Dự án Chống lừa đảo do chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đồng sáng lập năm 2020, nhằm hỗ trợ kiểm tra độ tin cậy, cảnh báo khi truy cập các website không an toàn. Người dùng có thể đóng góp dữ liệu bằng cách báo cáo đường dẫn độc hại trên trang chongluaodao.vn.

.