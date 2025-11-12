Hà Nội

Thế giới

Thông tin mới nhất vụ nổ bom xe hàng chục người thương vong ở Ấn Độ

Umar Mohammad được xác định là nghi phạm vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, vụ nổ bom xe xảy ra gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, vào tối 10/11, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm - tài xế trên chiếc xe phát nổ - đã xuất hiện. Đó là bác sĩ Umar Mohammad.

Đoạn camera ghi lại sự việc cho thấy chiếc xe đỗ gần Pháo đài Đỏ trong 3 tiếng, tài xế không rời khỏi xe dù chỉ một giây. Cuối cùng, chiếc xe lao về phía đèn giao thông gần ga tàu điện ngầm, nơi nó phát nổ vào khoảng 18h52.

nghipham.png
Nghi phạm Umar Mohammad. Ảnh: Business Today.

Umar Mohammad sinh ngày 24/2/1989 tại Pulwama, Jammu và Kashmir, là bác sĩ tại Trường Y Al Falah ở Faridabad. Anh ta được cho là trợ lý thân cận của bác sĩ Adeel Ahmad Rather và bác sĩ Mujammil Shakil - hai đối tượng bị bắt giữ hôm 10/11 trong cuộc điều tra về một nhóm khủng bố mới bị đội cảnh sát Jammu và Kashmir và Haryana triệt phá.

Các nhà điều tra tin rằng Umar trốn khỏi Faridabad sau khi biết tin đồng bọn bị bắt và 2.900 kg thuốc nổ đã bị tịch thu trong vài ngày qua. Các nguồn tin cho biết anh ta đã "hoảng loạn" và kích hoạt vụ nổ gần Pháo đài Đỏ.

"Umar Mohammad và đồng bọn đặt kíp nổ trong xe và thực hiện vụ tấn công khủng bố tại một khu vực đông đúc gần Pháo đài Đỏ", các nguồn tin cho biết.

Các cuộc điều tra cho thấy chiếc xe đã đổi chủ nhiều lần.

Được biết, mẹ và các anh trai của nghi phạm Umar cũng đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại Jammu và Kashmir. Mối liên hệ của Umar Mohammad với các bác sĩ bị bắt giữ tại Faridabad trong vài ngày qua vẫn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ bom xe tại thủ đô Ấn Độ

Nguồn video: RT
