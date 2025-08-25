Nhà thầu Phúc Cường "quen mặt" trúng gói thầu vỉa hè chục tỷ ở Dĩ An

Vượt qua một đối thủ nhờ ưu thế kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường đã trúng Gói thầu Xây dựng tại Dĩ An (Bình Dương) với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nối dài chuỗi thắng thầu ấn tượng của doanh nghiệp này.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường vừa được công bố là đơn vị trúng Gói thầu Xây dựng trị giá hơn 10,2 tỷ đồng, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Quang Khải. Điều đáng chú ý, chiến thắng của nhà thầu này đến sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì lý do kỹ thuật, trong khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ đạt mức rất thấp, khoảng 0,55%.

Diễn biến gói thầu hơn 10 tỷ đồng

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An, đã ký Quyết định số 10/QĐ-QLDAKVDA ngày 13/08/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu: Xây dựng (mã E-TBMT: IB2500289245). Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Quang Khải, có giá được duyệt là 10.296.833.253 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Dĩ An.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường (MSDN: 3700539152), do ông Nguyễn Phúc Cường làm Giám đốc. Giá trúng thầu của doanh nghiệp là 10.239.529.820 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 57,3 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,55%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Theo Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ngày 04/08/2025 của bên mời thầu, gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia. Ngoài nhà thầu trúng thầu, còn có Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (MSDN: 3700859138).

Tuy nhiên, Công ty Lộc Thịnh đã bị loại vì E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, báo cáo đánh giá chỉ ra nhiều thiếu sót trong hồ sơ của nhà thầu này như: không trình bày thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công hạng mục cây xanh, nạo vét bùn cống ngầm; biện pháp thi công thoát nước không phù hợp; thiếu bản vẽ biện pháp thi công gờ chặn, bó vỉa, vỉa hè; catalogue/tài liệu kỹ thuật về trụ đèn không đúng theo hồ sơ thiết kế.

Với việc đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường đã một mình "về đích".

"Hệ sinh thái" và tần suất trúng thầu ấn tượng của Phúc Cường

Theo dữ liệu mà chúng tôi thu thập được, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường, có địa chỉ tại Số 129/5 Huỳnh Văn Cù, Khu Phố 11, Phường Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh, là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu vô cùng sôi nổi. Tính đến nay, công ty đã tham gia 76 gói thầu, trong đó trúng tới 62 gói, trượt 13 gói và 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến con số khổng lồ: 2.394.598.080.837 đồng.

Đáng chú ý, Phúc Cường dường như có "duyên" đặc biệt với các chủ đầu tư tại Bình Dương cũ. Phân tích sâu cho thấy mối quan hệ khăng khít của nhà thầu này với một số bên mời thầu. Điển hình nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, Phúc Cường đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 6 gói, với tổng giá trị trúng thầu lên đến 345,4 tỷ đồng.

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 của Phúc Cường

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 17 gói thầu và giành chiến thắng ở 12 gói, đạt tỷ lệ thắng hơn 70%.

Một số gói thầu lớn mà Phúc Cường trúng trong năm nay có thể kể đến như:

Gói thầu Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một, trúng ngày 09/06/2025 với giá 23.939.051.638 đồng (vai trò liên danh chính).

Một gói thầu Thi công xây dựng khác cũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một, trúng ngày 06/06/2025 với giá 23.455.691.474 đồng (vai trò độc lập).

Những con số này cho thấy một quy luật khá rõ nét về tần suất và "địa bàn" hoạt động ưa thích của nhà thầu Phúc Cường.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một số chủ đầu tư nhất định, hay việc các gói thầu chỉ có 1-2 nhà thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là vấn đề được dư luận quan tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, và công khai thông tin là vô cùng quan trọng để đảm bảo các mục tiêu này. Pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ để ngăn ngừa các hành vi thông thầu, gian lận hay tạo lợi thế cho một nhà thầu nào đó".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang nhận định: "Việc một nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là điều bình thường trong đấu thầu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, hồ sơ mời thầu cần được xây dựng một cách khoa học, rõ ràng, không cài cắm các tiêu chí gây khó khăn cho nhà thầu. Quá trình đánh giá E-HSDT cũng cần được thực hiện độc lập, minh bạch. Tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải lúc nào cũng là tiêu cực nếu giá gói thầu được xây dựng sát với thực tế, nhưng khi nó lặp lại thường xuyên ở các gói thầu có ít nhà thầu tham gia thì đó là một dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, giám sát để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công".

Chiến thắng của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Cường tại gói thầu vỉa hè hơn 10,2 tỷ đồng ở Dĩ An là hoàn toàn hợp lệ trên cơ sở các báo cáo và quyết định đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể về lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp, việc nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh trong các cuộc thầu vẫn là bài toán cần được các chủ đầu tư, bên mời thầu và cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

