Bạn đọc

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Mai Xuân: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Mai Xuân cho thấy, bên cạnh những gói thầu cạnh tranh, vẫn tồn tại những gói thầu số lượng đối thủ tham gia hạn chế hoặc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa cao.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là những mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu. Qua phân tích hồ sơ trúng thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân, có thể thấy nhiều khía cạnh đa chiều.

Những gói thầu ít đối thủ

Bên cạnh những gói thầu phải cạnh tranh, Nhà thầu Mai Xuân cũng ghi nhận chiến thắng tại các gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự khiêm tốn.

Điển hình, tại gói thầu "Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà tiếp đón 1; Nhà tiếp đón 2..." do Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi mời thầu (trúng thầu ngày 05/11/2025), dữ liệu ghi nhận chỉ có 01 nhà thầu khác tham gia cùng Mai Xuân. Kết quả, Mai Xuân trúng thầu với giá 3.800.406.000 đồng.

diadaocuchi-2875.jpg
Nguồn: MSC

Tương tự, tại "Gói thầu DCTB-01" do Trường Sĩ quan Lục quân 2 mời thầu (trúng thầu ngày 17/06/2025), Nhà thầu Mai Xuân trúng thầu với giá 11.337.680.000 đồng trong bối cảnh chỉ có 01 nhà thầu khác cùng tham gia nộp hồ sơ.

lucquan2.jpg
Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm và bài toán hiệu quả

Theo số liệu tổng hợp từ dữ liệu đấu thầu, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Nhà thầu Mai Xuân là khoảng 95,03%. Điều này đồng nghĩa với mức tiết kiệm ngân sách trung bình khoảng dưới 5%.

Đặc biệt, như đã phản ánh ở Kỳ 1, tại các gói thầu được chỉ định thầu rút gọn ở Long An, mức tiết kiệm thường không đáng kể. Hay tại gói thầu ở Tây Ninh (trúng thầu 07/02/2025), giá trúng thầu là 7.598.821.200 đồng, con số này cũng rất sát với giá gói thầu.

Việc ít nhà thầu tham gia hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp không đồng nghĩa với việc có tiêu cực, nhưng nó phản ánh tính hấp dẫn của gói thầu hoặc các rào cản (nếu có) trong hồ sơ mời thầu có thể đã hạn chế sự tham gia rộng rãi của thị trường. Đối chiếu trực tiếp với các điều khoản của Luật Đấu thầu, các chủ đầu tư cần xem xét lại công tác lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo thu hút đông đảo nhà thầu hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn: Góc nhìn từ chuyên gia

#Công ty Mai Xuân #tỷ lệ tiết kiệm #gói thầu #cạnh tranh #thị trường xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

Nhà thầu Mai Xuân và những gói thầu tại Ban QLDA Dân dụng Công nghiệp TP HCM [Kỳ 3]

Hai gói thầu thiết bị y tế tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng trúng trong tháng 10/2025 cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà thầu Mai Xuân và Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân.

Trúng thầu sát ngày

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu 2025 của Mai Xuân: Từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây [Kỳ 2]

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Nhà thầu Mai Xuân với hàng loạt gói thầu giá trị lớn tại TP HCM, Khánh Hòa và Bạc Liêu, Cà Mau. Tổng giá trị trúng thầu lên đến hàng chục tỷ đồng cho thấy quy mô hoạt động đáng nể của doanh nghiệp này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh trúng thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân trong năm 2025 có nhiều gam màu đáng chú ý.

Thắng lớn gói thầu thiết bị y tế tại TP HCM

Xem chi tiết

Bạn đọc

Long An: Công ty Mai Xuân được chỉ định 3 gói thầu trong một ngày

Chỉ trong ngày 3/12/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An đã ký 3 quyết định phê duyệt cho Công ty Mai Xuân trúng 3 gói thầu thiết bị nội thất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 3/12/2025, ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA ĐTXD Long An) đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu này đều gọi tên một đơn vị duy nhất là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (Công ty Mai Xuân).

Điểm mặt 3 gói thầu "về tay" Mai Xuân trong một ngày

Xem chi tiết

