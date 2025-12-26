Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Mai Xuân: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Mai Xuân cho thấy, bên cạnh những gói thầu cạnh tranh, vẫn tồn tại những gói thầu số lượng đối thủ tham gia hạn chế hoặc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa cao.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là những mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu. Qua phân tích hồ sơ trúng thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân, có thể thấy nhiều khía cạnh đa chiều.

Những gói thầu ít đối thủ

Bên cạnh những gói thầu phải cạnh tranh, Nhà thầu Mai Xuân cũng ghi nhận chiến thắng tại các gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự khiêm tốn.

Điển hình, tại gói thầu "Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà tiếp đón 1; Nhà tiếp đón 2..." do Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi mời thầu (trúng thầu ngày 05/11/2025), dữ liệu ghi nhận chỉ có 01 nhà thầu khác tham gia cùng Mai Xuân. Kết quả, Mai Xuân trúng thầu với giá 3.800.406.000 đồng.

Tương tự, tại "Gói thầu DCTB-01" do Trường Sĩ quan Lục quân 2 mời thầu (trúng thầu ngày 17/06/2025), Nhà thầu Mai Xuân trúng thầu với giá 11.337.680.000 đồng trong bối cảnh chỉ có 01 nhà thầu khác cùng tham gia nộp hồ sơ.

Tỷ lệ tiết kiệm và bài toán hiệu quả

Theo số liệu tổng hợp từ dữ liệu đấu thầu, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Nhà thầu Mai Xuân là khoảng 95,03%. Điều này đồng nghĩa với mức tiết kiệm ngân sách trung bình khoảng dưới 5%.

Đặc biệt, như đã phản ánh ở Kỳ 1, tại các gói thầu được chỉ định thầu rút gọn ở Long An, mức tiết kiệm thường không đáng kể. Hay tại gói thầu ở Tây Ninh (trúng thầu 07/02/2025), giá trúng thầu là 7.598.821.200 đồng, con số này cũng rất sát với giá gói thầu.

Việc ít nhà thầu tham gia hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp không đồng nghĩa với việc có tiêu cực, nhưng nó phản ánh tính hấp dẫn của gói thầu hoặc các rào cản (nếu có) trong hồ sơ mời thầu có thể đã hạn chế sự tham gia rộng rãi của thị trường. Đối chiếu trực tiếp với các điều khoản của Luật Đấu thầu, các chủ đầu tư cần xem xét lại công tác lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo thu hút đông đảo nhà thầu hơn.

