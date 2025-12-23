Công ty Kiên Long trúng liên tiếp 3 gói thầu tại ĐH Bách khoa TP HCM năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty Kiên Long đã liên tiếp trúng 3 gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM với tổng giá trị hơn 5,4 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quyết định phê duyệt cho thấy, năm 2025 đánh dấu sự hiện diện đậm nét của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Kiên Long (sau đây gọi tắt là Công ty Kiên Long) tại các dự án đầu tư công của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM. Doanh nghiệp này có mã số thuế 0312278120, trụ sở tại số 475 Minh Phụng, Phường Bình Thới, TP HCM (theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp tại Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15). Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, giữ chức vụ Giám đốc.

Mối nhân duyên của Công ty Kiên Long với chủ đầu tư này bắt đầu từ tháng 6/2025. Cụ thể, ngày 17/06/2025, Hiệu trưởng Mai Thanh Phong đã ký Quyết định số 2168/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn: Xử lý chống thấm, bổ sung các chỉ nước cho các khu vực cửa sổ của các phòng thuộc trục đường Nguyễn Kim và xử lý chống thấm tại phòng 12.14". Tại đây, Công ty Kiên Long trúng thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn với giá 297.254.642 đồng.

Sự hiện diện của nhà thầu này tiếp tục được củng cố vào tháng 9/2025 với quy mô gói thầu lớn hơn. Theo Quyết định số 3771/QĐ-ĐHBK ngày 29/09/2025, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Kiên Long đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo cảnh quan khuôn viên trước Nhà B10. Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (mã TBMT: IB2500370315) với giá trúng thầu là 3.723.434.845 đồng.

Mới đây nhất, ngày 11/12/2025, tại Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK, Công ty Kiên Long tiếp tục được chủ đầu tư lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo bộ môn Vật lý ứng dụng và Bộ môn Toán ứng dụng. Giá trúng thầu được xác định là 1.441.312.805 đồng.

Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, tính riêng trong năm 2025, Công ty Kiên Long đã tham gia và trúng cả 3 gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại một đơn vị trong thời gian ngắn, kết hợp giữa đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu, đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn về tính cạnh tranh và hiệu quả trong sử dụng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,4 tỷ đồng: Đúng luật nhưng liệu có tối ưu?