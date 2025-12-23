Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Kiên Long trúng liên tiếp 3 gói thầu tại ĐH Bách khoa TP HCM năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty Kiên Long đã liên tiếp trúng 3 gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM với tổng giá trị hơn 5,4 tỷ đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quyết định phê duyệt cho thấy, năm 2025 đánh dấu sự hiện diện đậm nét của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Kiên Long (sau đây gọi tắt là Công ty Kiên Long) tại các dự án đầu tư công của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM. Doanh nghiệp này có mã số thuế 0312278120, trụ sở tại số 475 Minh Phụng, Phường Bình Thới, TP HCM (theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp tại Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15). Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, giữ chức vụ Giám đốc.

Mối nhân duyên của Công ty Kiên Long với chủ đầu tư này bắt đầu từ tháng 6/2025. Cụ thể, ngày 17/06/2025, Hiệu trưởng Mai Thanh Phong đã ký Quyết định số 2168/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn: Xử lý chống thấm, bổ sung các chỉ nước cho các khu vực cửa sổ của các phòng thuộc trục đường Nguyễn Kim và xử lý chống thấm tại phòng 12.14". Tại đây, Công ty Kiên Long trúng thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn với giá 297.254.642 đồng.

Sự hiện diện của nhà thầu này tiếp tục được củng cố vào tháng 9/2025 với quy mô gói thầu lớn hơn. Theo Quyết định số 3771/QĐ-ĐHBK ngày 29/09/2025, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Kiên Long đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo cảnh quan khuôn viên trước Nhà B10. Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (mã TBMT: IB2500370315) với giá trúng thầu là 3.723.434.845 đồng.

Mới đây nhất, ngày 11/12/2025, tại Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK, Công ty Kiên Long tiếp tục được chủ đầu tư lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo bộ môn Vật lý ứng dụng và Bộ môn Toán ứng dụng. Giá trúng thầu được xác định là 1.441.312.805 đồng.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, tính riêng trong năm 2025, Công ty Kiên Long đã tham gia và trúng cả 3 gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại một đơn vị trong thời gian ngắn, kết hợp giữa đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu, đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn về tính cạnh tranh và hiệu quả trong sử dụng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,4 tỷ đồng: Đúng luật nhưng liệu có tối ưu?

#Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM #Công ty Kiên Long #Cải tạo cảnh quan khuôn viên trước Nhà B10 #Thi công xây dựng #Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Xây dựng Phúc Khang

Bài liên quan

Bạn đọc

Vĩnh Long: Nhà thầu Núi Hồng "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 62 tỷ đồng [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 62 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Núi Hồng vừa ghi tên mình vào dự án đường liên huyện Châu Thành - Bình Đại (Vĩnh Long).

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 9/12/2025, ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1076/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn 1). Gói thầu này thuộc dự án Đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07), liên huyện Châu Thành - Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

qd.jpg
Quyết định số 1076/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Lâm Đồng: Kiến Thái Lợi trúng gói thầu đường ĐT.729 nhờ giảm giá hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giá dự thầu giảm sâu tới hơn 20%, Công ty Kiến Thái Lợi đã được Sở Xây dựng Lâm Đồng phê duyệt trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729. Mức tiết kiệm "khủng" này đặt ra bài toán về việc đảm bảo chất lượng công trình.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Sửa chữa cục bộ mặt đường, thảm BTN và cải tạo hệ thống thoát nước đường ĐT.729 các đoạn Km5+750 - Km7+270, Km12+540 - Km12+850; Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km2+100 - Km2+600, huyện Đơn Dương".

qd-8624.jpg
Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu hơn 10 tỷ chỉ 1 nhà thầu dự, tiết kiệm “nhỏ giọt” cho ngân sách [Kỳ 1]

Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 10,7 tỷ đồng do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm vỏn vẹn 0,49%.

Ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bình Long; Nâng cấp, sửa chữa cổng hàng rào, hệ thống thoát nước... (thuộc Tiểu dự án 1 Dự án thành phần 5).

qd-6083.jpg
Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Xuất phát điểm từ Nghệ An với những gói thầu đều đặn tại Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã có bước "nhảy vọt" ấn tượng vào thị trường phía Nam thông qua các gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long). Mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thầu này và các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đang là tâm điểm chú ý.